- Più di 200 morti attribuiti alle piogge di monsone in Pakistan

In Pakistan, più di 215 persone hanno perso la vita dall'inizio della stagione dei monsoni a luglio. Circa metà di queste vittime erano bambini, secondo i rapporti dell'autorità nazionale per la gestione delle emergenze. Le province più colpite sono il densamente popolato Punjab e Khyber-Pakhtunkhwa, situati nella parte nord-ovest del paese. Il Dipartimento Meteorologico del Pakistan prevede ulteriori forti piogge nei prossimi giorni.

Le squadre di soccorso locali hanno iniziato a trasferire i residenti delle città allagate nel sud del paese in barca, come riferito da un funzionario regionale. Le autorità della vivace città meridionale di Karachi sono in stato di massima allerta a causa delle piogge previste e del potenziale rischio di inondazioni.

Le forti piogge sono un fenomeno comune in Pakistan durante la stagione dei monsoni, che dura da luglio a settembre. Tuttavia, gli esperti attribuiscono l'aumento degli eventi meteorologici estremi alla crisi climatica. Lo scorso anno, il Pakistan ha affrontato una devastante emergenza delle inondazioni, che ha temporaneamente sommerso quasi un terzo del paese e ha causato la morte di 1.700 persone.

