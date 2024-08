- Più di 20 persone sono già affogate in estate.

Dall'inizio della stagione balneare a inizio maggio, sono già annegate più di 20 persone nei fiumi e nei laghi, nei torrenti, stagni o porti in Baden-Württemberg. Nel mese di maggio, due bagnanti hanno perso la vita, con nove ciascuno nei mesi di giugno e luglio, secondo una statistica dell'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG).

Il numero per l'intera estate è destinato a salire ancora di più. Ad esempio, lo scorso weekend, un 17enne è scomparso nel Danubio a Ulm, il suo corpo è stato ritrovato giorni dopo. Inoltre, una donna e un teenager sono annegati nel Reno a Hohentengen. Il corpo di un uomo è stato ritrovato anche in una cava nel distretto di Schwarzwald-Baar, e un altro uomo è annegato in una piscina a Lörrach.

Nei primi sette mesi dell'anno, almeno 27 persone sono annegate nel sud-ovest, secondo la DLRG, che è uno in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Due su tre vittime di incidenti (18) erano uomini, con dieci di loro over 70.

La stagione balneare in Baden-Württemberg continua a presentare rischi, poiché una donna e un teenager sono tragicamente annegati nel Reno a Hohentengen durante questo periodo. Nonostante la stagione balneare in corso, gli sforzi per garantire la sicurezza nelle acque dovrebbero essere intensificati per prevenire ulteriori decessi.

Leggi anche: