- Più di 20 domande per la coltivazione di cannabis

Circa un mese dopo il lancio, sono state presentate 21 domande per la cultivazione di cannabis a scopo personale nel Basso Sassonia. Otto di queste sono state approvate entro l'inizio di questa settimana, come ha riferito la Camera Agricola all'Agenzia Teutonica della Stampa su richiesta.

Otto domande per un'associazione di cultivazione di cannabis sono state respinte. Le ragioni possono includere il non rispetto delle linee guida per la tutela dei minori, come essere troppo vicini a un parco giochi o a una scuola. Tuttavia, le associazioni possono migliorare o ripresentare le loro domande.

Secondo la Camera Agricola, le domande sono arrivate da molte regioni dello stato federale - dalle città come Hannover, Osnabrück, Oldenburg, Brunswick, o da diversi distretti come Hameln-Pyrmont, Wesermarsch, Friesland, o il distretto di Harburg vicino a Hamburg.

Le associazioni saranno regolarmente ispezionate.

Dal 1 luglio, le associazioni di coltivazione non commerciali con fino a 500 membri possono presentare domande in tutta la Germania per iniziare a coltivare e condividere cannabis. Per presentare una domanda per un'associazione di coltivazione, gli adulti devono fornire un certificato di buona condotta valido. Devono anche presentare un concetto di salute e tutela dei minori e dimostrare che il cannabis coltivato è adeguatamente protetto dall'accesso di terzi e che i livelli di THC sono controllati e documentati. Ci sono limiti stabiliti per le quantità di coltivazione e consegna. Inoltre, le ispezioni regolari sono previste dalla legge.

Dal 1 aprile, gli adulti possono legalmente portare con sé fino a 25 grammi di cannabis in pubblico e conservarne fino a 50 grammi a casa come parte della legalizzazione della cannabis.

Oltre alle città come Hannover, le domande per le associazioni di coltivazione di cannabis sono arrivate anche da altre regioni del Basso Sassonia, come Osnabrück e Oldenburg. Nonostante i rifiuti per otto domande a causa del mancato rispetto delle linee guida per la tutela dei minori, numerosi richiedenti nel Basso Sassonia, compreso Brunswick e diversi distretti come Hameln-Pyrmont e Harburg vicino a Hamburg, sono ansiosi di stabilire associazioni di coltivazione di cannabis.

Leggi anche: