- Più di 145 potenziali agenti della polizia sono stati squalificati finora.

Lo scorso anno, abbiamo assunto 3.000 nuovi poliziotti, e ora, 145 di loro hanno deciso di andarsene. Il Ministero dell'Interno ha confermato queste informazioni alla dpa. Nonostante l'aggiunta di questi nuovi recluti, siamo ancora intorno alle 3.000 unità di giovani ufficiali.

"Il 15 agosto 2024, abbiamo 2.976 allievi poliziotti del 2023," ha dichiarato un portavoce del ministero. La maggior parte dei 130 che se ne sono andati lo ha fatto volontariamente, per cercare nuovi lavori o per proseguire gli studi. Una dozzina è stata congedata per non aver dimostrato idoneità o per non aver raggiunto gli standard di prestazione richiesti.

Il motivo per cui quasi 3.000 allievi sono ancora in gioco è dovuto ai 100 che si sono uniti tardivamente e ai poliziotti attuali che passano dalle coorti precedenti, probabilmente a causa di problemi di salute che richiedono un congedo più lungo.

Nel settembre 2024, altri 3.000 nuovi allievi poliziotti si uniranno alle forze dell'ordine. Il ministero ha rivelato che ben 11.200 persone hanno candidato per questi posti. La coalizione nera-verde attuale mira a reclutare più nuovi ufficiali e a portare il numero a 3.000.

Tuttavia, il sindacato di polizia (GdP) esprime preoccupazioni per il divario tra le risorse di formazione e il numero di assunzioni: "La disparità tra il numero di assunzioni e le risorse disponibili è così grande che una diminuzione della qualità è inevitabile," ha dichiarato il capo del GdP NRW, Michael Mertens, alla dpa. "Ciò porta alla frustrazione e alla rassegnazione tra gli allievi, che poi abbandonano il loro lavoro dei sogni."

Nonostante queste sfide, la necessità di nuovi recluti rimane alta nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Ad esempio, la città di Duisburg ha annunciato un piano per assumere 100 poliziotti in più nell'anno successivo.

Inoltre, l'accademia di polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia sta attualmente affrontando un progetto di espansione per ospitare il numero crescente di nuovi allievi, riconoscendo l'importanza di fornire risorse adeguate per sostenere la forza in crescita.

