A causa degli attacchi ucraini nella regione russa di Kursk, circa 133.000 persone hanno lasciato le loro case, secondo i resoconti ufficiali. Lo ha annunciato il governatore ad interim della regione, Alexei Smirnov, durante una videoconferenza con il presidente Vladimir Putin. Secondo Smirnov, citato dall'agenzia di stampa statale russa TASS, circa 20.000 residenti erano ancora presenti nelle otto distretti evacuati.

Ancora una volta, Putin e l'amministrazione russa si trovano a far fronte alle conseguenze dell'avanzata ucraina, iniziata circa due settimane fa. Gli ucraini stanno condurre operazioni terrestri sul territorio nemico per la prima volta in quasi due anni e mezzo di aggressione russa e, secondo le loro affermazioni, hanno preso il controllo di oltre 1.000 chilometri quadrati.

L'apprendimento a distanza inizierà per le scuole all'inizio dell'anno scolastico.

"Vi esorto a concentrarvi sulla preparazione per il nuovo anno scolastico", ha detto Putin. Il ministro dell'Istruzione russo, Sergei Kravtsov, ha dichiarato che gli studenti di 114 scuole nella regione di frontiera impareranno online a partire dal 2 settembre. Gli altri studieranno nei loro luoghi di trasferimento o nei campi estivi per bambini.

Dopo l'avanzata ucraina dell'6 agosto, Putin ha ordinato alle sue forze di sicurezza di espellere gli ucraini. Tuttavia, l'offensiva russa sta procedendo lentamente. Durante un incontro con i funzionari del governo e i capi delle regioni di frontiera della scorsa settimana, Putin ha espresso il suo fastidio per la risposta lenta delle autorità civili.

Con quale velocità la Russia intende espellere gli ucraini?

I piani per le scuole a partire dal settembre potrebbero essere interpretati come un segno che la leadership russa non si aspetta una vittoria rapida contro le truppe ucraine. Meduza, un'organizzazione mediatica russa in esilio, ha riferito, citando fonti nel circolo interno del Cremlino, che Mosca è meno preoccupata per un rapido ricaptura. Dopo lo shock iniziale, è fondamentale acclimatare la popolazione russa a ciò che le autorità hanno definito la "nuova normalità" - l'esistenza di truppe straniere invasori, che alla fine sarebbero state espulse di nuovo.

