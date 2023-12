Più di 11.000 migranti in attesa nel nord del Messico in seguito all'aumento del confine

A Tijuana, in Messico, al di là del confine con San Diego, in California, circa 3.800 migranti provenienti da Paesi come Messico, Cuba, Haiti e Venezuela sono ospitati nei rifugi, secondo il direttore degli affari migratori della municipalità Enrique Lucero. A Reynosa, in Messico, oltre il confine con McAllen, in Texas, altri 3.273 migranti sono in attesa nei rifugi Senda De Vida, secondo il pastore Hector Silva, che gestisce la struttura. Nella vicina Matamoros, in Messico, circa 4.000 migranti vivono in campi, rifugi e case abbandonate, secondo Glady Cañas, che gestisce l'organizzazione no-profit Ayudandoles a Triunfar.

I migranti in attesa si sentono "disperati", secondo Cañas, ma molti hanno riposto fiducia in meccanismi come l'applicazione CBP One, che automatizza la programmazione degli appuntamenti per chiedere asilo alla polizia di frontiera.

Nelle ultime settimane, le città di confine degli Stati Uniti hanno faticato sotto il peso di un'ondata senza precedenti di persone che hanno attraversato gli Stati Uniti dal Messico. Le autorità federali hanno registrato una media di sette giorni di oltre 9.600 incontri di migranti lungo il confine meridionale degli Stati Uniti nel mese di dicembre, ha riferito venerdì la CNN. A titolo di confronto, la media di sette giorni registrata il 28 novembre era di circa 6.800 incontri.

Secondo Cañas, a dicembre tre migranti sono annegati nel Rio Grande nella zona di Matamoros, ma le persone continuano a cercare di attraversare il fiume nonostante i pericoli letali. I migranti che scelgono di non aspettare un percorso legale sono spesso accecati dalla speranza, alimentata da video e messaggi vocali che ricevono da migranti che sono stati trattati dalle autorità statunitensi per l'immigrazione e sono stati rilasciati nelle comunità americane, ha detto.

"I migranti condividono solo la bellezza, ma non la realtà... è questo che mi preoccupa", ha detto Cañas.

Le loro possibilità sono scarse. Da maggio, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha espulso o rimpatriato oltre 445.000 migranti, la maggior parte dei quali aveva attraversato il confine meridionale degli Stati Uniti, ha dichiarato l'agenzia online.

Il governo federale ha anche chiuso i porti d'ingresso in diversi Stati e riassegnato il personale per il trasporto e il trattamento dei migranti, mentre cerca di ottimizzare le sue limitate risorse. L'amministrazione Biden ha anche sospeso temporaneamente le operazioni ferroviarie a Eagle Pass e El Paso, ma i servizi sono ripresi venerdì.

Un gruppo di migranti in attesa al freddo a Eagle Pass, in Texas, è stato sgomberato e trattato negli ultimi due giorni, ma la US Customs and Border Protection non è ancora fuori dai guai per l'ondata di migranti in corso, ha dichiarato lunedì alla CNN un alto funzionario della CBP.

Il funzionario ha detto che sono state prese molte misure, tra cui l'aumento delle risorse, per affrontare la sfida che l'agenzia ha affrontato a Eagle Pass la scorsa settimana, quando la CNN ha visto migliaia di famiglie di migranti che aspettavano all'esterno di essere trasportate alle strutture di trattamento dell'immigrazione.

Nonostante il miglioramento della situazione a Eagle Pass, gli attraversamenti illegali continuano, ha dichiarato lo stesso funzionario, e sono alimentati da attori scorretti che spingono i migranti a entrare nel confine meridionale degli Stati Uniti tra i porti d'ingresso, comprese le aree rurali dell'Arizona.

La CNN ha anche appreso che grandi gruppi di migranti continuano ad arrivare al confine in treno. Secondo Suor Isabel Turcios, direttrice di un centro di accoglienza per migranti a Piedras Negras, in Messico, che si trova al di là del confine con Eagle Pass, lunedì sono arrivati in treno circa 1.000 migranti. Ha detto che la violenza nelle strade di Piedras Negras ha temporaneamente impedito a grandi gruppi di migranti di attraversare gli Stati Uniti lunedì.

Mercoledì il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador incontrerà a Città del Messico il segretario di Stato americano Antony Blinken, il segretario alla Sicurezza interna Alejandro Mayorkas e la consigliera del presidente Biden per la Sicurezza interna Elizabeth Sherwood-Randall.

Ashley Killough della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com