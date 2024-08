- Più di 1,6 milioni di pezzi di ricambio contraffatti di Mercedes sequestrati

In tutto il mondo, lo scorso anno sono stati sequestrati oltre 1,6 milioni di prodotti contraffatti Mercedes-Benz. Le agenzie doganali e delle forze dell'ordine hanno eseguito quasi 740 raid - un aumento di circa il 20% rispetto al 2022, secondo quanto riferito dal costruttore di automobili di Stoccarda. Il numero di prodotti contraffatti sequestrati è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente. A titolo di confronto: nel 2021 era di circa 1,86 milioni.

Mercedes combatte attivamente la contraffazione dei marchi e dei prodotti, in particolare quelli che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza degli utenti della strada. Nel 2023, ad esempio, sono stati sequestrati filtri dell'aria in carta che avrebbero potuto causare gravi incidenti durante l'installazione. Sono state anche confiscate parti di freni contraffatti, ruote, parti della carrozzeria e componenti di sterzo. Tali parti vengono successivamente distrutte.

Secondo l'azienda, queste azioni spesso seguono mesi di indagini. La squadra di protezione del marchio di Mercedes, ad esempio, esamina le offerte sui siti web o individua le fabbriche dei contraffattori. La squadra fornisce queste informazioni alle autorità, che poi eseguono i raid.

La responsabile della integrità, governance e sostenibilità di Mercedes-Benz, Renata Jungo Brüngger, ha dichiarato: "L'industria della contraffazione genera enormi margini e presenta le strutture del crimine organizzato". Minaccia la sicurezza stradale, ignora le preoccupazioni ambientali e non si preoccupa dei salari equi o della sicurezza sul luogo di lavoro.

Nonostante il significativo sequestro di prodotti contraffatti Mercedes-Benz, la produzione di veicoli a motore che imitano i marchi della società continua a rappresentare una minaccia, richiedendo una vigilanza e un'azione continue da parte di Mercedes e delle autorità competenti. La produzione di componenti per veicoli a motore, come parti dei freni, ruote e parti della carrozzeria, è una pratica comune nell'industria della contraffazione, rappresentando un significativo pericolo per la sicurezza stradale e mettendo a rischio la produzione autentica di Mercedes-Benz e la diluizione del marchio.

