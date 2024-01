Più di 1.000 voli statunitensi cancellati a causa del maltempo invernale

Finora gli aeroporti più colpiti sono quelli di Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Austin Bergstrom International e Houston Bush International in Texas.

Anche altri due aeroporti occidentali, l'Harry Reid International di Las Vegas e il Denver International del Colorado, stanno registrando ritardi significativi.

Alle 23.00 ET di lunedì, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, erano stati cancellati poco più di 1.100 voli all'interno, in entrata o in uscita dagli Stati Uniti, con oltre 5.000 ritardi. Più di 900 voli per martedì sono già stati cancellati.

Circa la metà di queste cancellazioni riguarda voli della Southwest Airlines. La compagnia aerea con sede a Dallas, che ha avuto un crollo operativo durante le vacanze, ha cancellato circa il 12% del suo programma di lunedì - circa 480 voli, secondo FlightAware.

Southwest Airlines non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lunedì mattina, l'amministratore delegato Bob Jordan ha delineato i rimedi per evitare che si ripeta il tracollo natalizio della compagnia aerea.

Anche American Airlines e il vettore regionale SkyWest hanno registrato numerosi ritardi e cancellazioni.

È in vigore un avviso di tempesta invernale per gran parte del Texas, compresa l'area di Dallas-Fort Worth, fino alle 6 del mattino, ora centrale, di mercoledì 2 febbraio.

Deroghe per i viaggiatori in caso di maltempo

Southwest Airlines ha emesso una deroga per le condizioni meteorologiche invernali domenica e a mezzogiorno di lunedì ha esteso le deroghe a una dozzina di aeroporti in Texas, Oklahoma, Tennessee, Arkansas e Kentucky. Le ultime deroghe si applicano ai viaggi dal 30 gennaio al 1° febbraio.

American Airlines ha emesso domenica una deroga per l'aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth (DFW) che si applica ai viaggi dal 29 gennaio al 2 febbraio.

AncheDelta e United hanno emesso deroghe alle condizioni meteorologiche. Le loro operazioni di lunedì non hanno avuto un impatto significativo sulle cancellazioni.

Dallas Love Field ha twittato lunedì che il suo team "è pronto a trattare e liberare le superfici per consentire operazioni sicure". Anche DFW si stava preparando al maltempo.

Entrambi gli aeroporti hanno invitato i viaggiatori a verificare lo stato dei voli con le proprie compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

Condizioni di guida pericolose

Le condizioni meteorologiche renderanno insidiose anche le strade. Il servizio meteorologico nazionale avverte che in alcune zone del Texas sono possibili fino a mezzo centimetro di ghiaccio o nevischio. L'accumulo di ghiaccio è previsto in almeno 15 Stati, secondo il Centro di previsione meteorologica del National Weather Service.

"Se dovete viaggiare, rallentate e usate estrema cautela soprattutto quando vi avvicinate a ponti e cavalcavia", si legge nell'avviso del Texas.

Si consiglia agli automobilisti di avere una torcia elettrica, cibo e acqua nei veicoli in caso di emergenza. Ecco ulteriori informazioni su cosa mettere in valigia per guidare in inverno.

Immagine in alto: Gli automobilisti di Dallas devono affrontare le condizioni invernali. Credito: KTVT

Fonte: edition.cnn.com