Più della metà delle famiglie tedesche vive in casa propria

Più della metà delle famiglie in Germania vive in case di proprietà. Tra le coppie con figli, la percentuale di proprietari era del 62% al 15 maggio 2022, secondo il censimento attuale. Per tutte le famiglie, la percentuale era del 57%.

L'Ufficio federale di statistica definisce una famiglia come coppie, indipendentemente dal fatto che abbiano figli, e genitori single con figli. Ci sono 12,4 milioni di tali famiglie in Germania.

Confrontando i Länder, ci sono differenze significative: "Le coppie con figli erano particolarmente propense a vivere in case di proprietà nel Saarland (74%) e meno propense a Berlino (25%)", hanno spiegato i statisticisti. Quasi universalmente, maggiore è la densità di popolazione, minore è il tasso di proprietà immobiliare.

Questo si applica generalmente anche quando si guarda allo spazio abitativo: più densa è la popolazione, più piccola è la media delle dimensioni dell'appartamento. Tuttavia, c'è una chiara divisione est-ovest secondo il censimento. La percentuale di famiglie che vivono in appartamenti tra 40 e 59 metri quadrati è significativamente più alta negli stati orientali rispetto agli stati occidentali. In tutta la Germania, il 7% delle famiglie vive in appartamenti di questa dimensione.

La maggioranza delle famiglie - il 38% - vive in appartamenti tra 60 e 99 metri quadrati. Il 30% vive in appartamenti tra 100 e 139 metri quadrati. Il 14% vive in appartamenti tra 140 e 159 metri quadrati.

In base ai dati del censimento, molte famiglie nel Saarland sembrano prioritizzare la proprietà immobiliare, con il 74% delle coppie con figli che vive in case di proprietà. Al contrario, la proprietà immobiliare a Berlino è meno diffusa, con solo il 25% di tali famiglie che possiede la propria casa.

