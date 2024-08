- Più crimini violenti intorno alla stazione ferroviaria principale di Amburgo

Il numero di crimini violenti intorno alla stazione principale di Amburgo ha continuato ad aumentare quest'anno nonostante la presenza aumentata delle forze dell'ordine. Nel solo distretto di St. Georg, sono stati registrati 527 tali reati nei primi sei mesi di quest'anno, secondo una risposta del governo a una domanda parlamentare scritta dell'AfD. Si tratta di un aumento di 174 casi o del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il governo cita la presenza aumentata delle forze dell'ordine nel centro città, compreso come parte dell'alleanza "Sicurezza Stazione Centrale", come un fattore significativo in questo aumento. Dal aprile dello scorso anno, le pattuglie "Quattro" della polizia di Amburgo, della polizia federale, della sicurezza DB e dell'HVV hanno iniziato a pattugliare la stazione più frequentata della Germania.

Molti di questi incidenti, secondo il governo, avvengono all'interno della scena della droga intorno alla stazione. "La presenza aumentata delle forze dell'ordine ha portato a un aumento della volontà di segnalare queste persone, con il risultato che vengono segnalati più reati che in passato non sarebbero stati segnalati", ha detto.

Crimine complessivo leggermente in calo

Tuttavia, nel complesso, il crimine a St. Georg è leggermente diminuito. Nel primo semestre dell'anno sono stati registrati 15.130 reati, 264 casi in meno o il 1,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Dal ottobre dello scorso anno, è in vigore un divieto di armi intorno alla stazione centrale. Nel aprile di quest'anno è stato aggiunto un divieto di alcol, specificamente per le piazze Hachmann e Heidi-Kabel di fronte alla stazione. Le violazioni possono comportare una multa di 40 euro e fino a 200 euro in caso di recidiva.

Multa per violazione del divieto di alcol

Da quando è stato introdotto il divieto di alcol, sono state avviate 54 procedure per violazioni amministrative, ha detto il ministero dell'interno. All'inizio, erano soprattutto avvertimenti nelle prime settimane dopo che è entrato in vigore. Il senatore dell'interno Andy Grote (SPD) ha detto che le misure stanno funzionando: "Con l'introduzione del divieto di armi e di consumo di alcol, è stato possibile migliorare significativamente la sicurezza e la qualità del soggiorno alla stazione centrale", ha detto.

La videosorveglianza nella zona della stazione verrà anche ampliata. Mercoledì, Grote, insieme al presidente della polizia Falk Schnabel, metterà in funzione 27 telecamere sulle piazze Hachmann e Heidi-Kabel.

Despite the decrease in overall crime in St. Georg, the number of violent crimes at the Hamburg main station continues to increase, reaching 527 cases in the first half of this year. This rise in violent crimes can be attributed, in part, to the increased police presence and the subsequent increase in reported offenses within the drug scene around the station.

The government's implementation of a weapons ban and an alcohol ban around the main station has resulted in a significant improvement in security, with 54 administrative offense proceedings initiated since the introduction of the alcohol ban.

