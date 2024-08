- Più condannati per allarme malintenzionato

Volontariamente allertando il dipartimento dei vigili del fuoco e la polizia, o interferendo con il loro lavoro, ha portato a un maggior numero di condanne nel Basso Sassonia lo scorso anno. Nel 2023 sono state registrate un totale di 49 condanne, 13 in più rispetto all'anno precedente, secondo il Ministero della Giustizia di Hannover.

Il numero di condanne è stato variabile negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2018 sono state registrate 73 condanne, mentre nel 2019 circa la metà. Il ministero ha dichiarato che le statistiche criminali non distinguono tra coloro che allertano spesso e maliziosamente la polizia e coloro che lo fanno con il dipartimento dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'Interno Daniela Behrens (SPD) presenterà un rapporto annuale sui vigili del fuoco, la protezione civile e i servizi di emergenza per l'anno scorso giovedì. Questo comprenderà anche gli incidenti di violenza contro i servizi di emergenza. Ad esempio, i servizi di emergenza nel Basso Sassonia spesso diventano vittime di attacchi durante le celebrazioni di Capodanno.

In alcuni casi, il ministero ha notato che i servizi di emergenza, compresa la polizia, spesso affrontano atti di violenza, come durante le celebrazioni di Capodanno nel Basso Sassonia. Inoltre, è importante sottolineare che la polizia gioca un ruolo significativo nell'affrontare gli incidenti di violenza contro i servizi di emergenza, come dettagliato nel rapporto annuale del Ministro dell'Interno.

