- Più bambini e carenza di personale: l'asilo inizia con problemi

Nuovo Anno Accademico, Vecchi Problemi: Il numero di bambini a Brema sta crescendo rapidamente, ma c'è una carenza di personale per la loro cura. Per affrontare questo problema, il Senatore per l'Istruzione Sascha Aulepp (SPD) ha annunciato piani per creare altri 3.000 posti per l'infanzia nei prossimi tre anni. Nel decennio scorso, sono già stati creati 7.500 posti. La città ha avviato una tendenza edilizia.

In aree precedentemente in difficoltà con l'offerta, come Hemelingen e Vegesack, questa tendenza è evidente. Circa 900 posti completati rimangono inoperativi a causa della mancanza di personale specializzato. "I fornitori stanno attivamente cercando di coprire queste vacanze il più presto possibile, ma sono in competizione a livello nazionale", è stato riferito.

Il più piccolo stato tedesco sta crescendo: Il numero di bambini sotto i 14 anni è aumentato di oltre 14.000 (22%) tra il 2013 e il 2023. L'aumento maggiore si è registrato tra i bambini sotto i sei anni (25%). Nel 2022, c'erano circa 35.500 bambini sotto i sei anni, 1.500 in più del previsto. "Sono 1.500 bambini in più di quanto ci si aspettasse per il solo asilo", è stato notato. Con una media di 100 bambini per asilo, ciò significa che sono necessari altri 15 asili.

Speranza dall'addestramento:

Per garantire che questi posti per l'infanzia aggiuntivi siano utilizzati, la città si sta concentrando anche sul reclutamento e sulla formazione di più operatori per l'infanzia. Despite the nationwide challenge, Bremen has seen a significant increase in trainees pursuing pedagogical professions, with 137 registrations in childcare alone this year.

