Pita Taufatofua: GoFundMe creato dal portabandiera olimpico di Tonga raccoglie oltre 310.000 dollari

Ampiamente conosciuto per aver mostrato il suo petto oliato durante le cerimonie di apertura delle Olimpiadi estive e invernali, Taufatofua ha creato una pagina GoFundMe per la raccolta di fondi, che la CNN ha verificato, lunedì dopo il disastro.

Secondo la pagina GoFundMe, i fondi sarebbero stati destinati "ai più bisognosi" e alla riparazione delle infrastrutture, delle scuole e degli ospedali danneggiati.

"Come tutti sapete, un grande tsunami causato da un'eruzione vulcanica ha devastato Tonga... Stiamo cercando le vostre donazioni per aiutare il nostro Regno insulare", si legge nella pagina di raccolta fondi. "La vostra assistenza e il vostro sostegno in questo momento di bisogno sono molto apprezzati".

Descrivendo l'eruzione come un "disastro senza precedenti", il primo ministro tongano Siaosi Sovaleni ha aggiunto che un "pennacchio a fungo vulcanico" si è esteso fino a coprire tutte le circa 170 isole del Paese - di cui 36 abitate - colpendo l'intera popolazione di oltre 100.000 persone.

Atleta di taekwondo e sci di fondo, Taufatofua ha postato su Instagram mercoledì che non ha ancora avuto notizie di suo padre, il governatore di Haapai, che si trovava sull'isola principale di Tongatapu al momento dell'eruzione.

Taufatofua, tuttavia, ha aggiunto nel post che la loro casa di famiglia sull'isola di Haapai è ancora in piedi.

"Ho appena ricevuto la notizia che la nostra famiglia sull'isola principale di Haapai è al sicuro e che la nostra casa di Ha'apai 'Fuino' è ancora in piedi! Ha più di 100 anni e ha attraversato molti cicloni e ora uno tsunami", ha scritto Taufatofua.

"Ancora nessuna notizia di mio padre e della nostra famiglia a Kotu e nelle isole inferiori circostanti".

Eroe olimpico

Taufatofua ha rappresentato Tonga nel taekwondo alle Olimpiadi estive del 2016 a Rio de Janeiro e nello sci di fondo alle Olimpiadi invernali di PyeongChang nel 2018.

A renderlo virale, però, sono state le immagini di lui alla cerimonia di apertura del 2016, a torso nudo, oliato e con una stuoia tradizionale tongana intorno alla vita mentre sventolava la bandiera del suo Paese. Due anni dopo, in Corea del Sud, sfidando il freddo, Taufatofua si è ripetuto.

E alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo, Taufatofua ha deliziato ancora una volta i fan, presentandosi a torso nudo e oliato con la bandiera di Tonga, ma con una co-bandiera, Malia Maile Paseka, che ha gareggiato nel taekwondo.

Taufatofua si è allenato per il taekwondo e ha cercato di qualificarsi per il kayak sprint per i Giochi del 2020, uno sport che ha scelto in omaggio ai suoi antenati e per motivi ambientali.

"Voglio sensibilizzare l'opinione pubblica sugli oceani, sul nostro pianeta e far capire alla gente che ciò che sta accadendo al nostro pianeta è qualcosa di cui tutti dobbiamo essere consapevoli", ha dichiarato Taufatofua ad Amanda Davies della CNN Sports.

"Mi piace molto stare nell'oceano, in mare aperto. È uno sport che mi entusiasma. Non ho ancora imparato, ma allo stesso tempo mi entusiasma".

Tuttavia, non è riuscito a qualificarsi nel kayak sprint, quindi ha gareggiato solo nel taekwondo.

Ciononostante, Taufatofua ha comunque fatto la storia, diventando la prima persona ad aver partecipato a tre Olimpiadi consecutive dall'introduzione delle Olimpiadi invernali nel 1924.

Nel suo post su GoFundMe, il 38enne Taufatofua ha dichiarato di trovarsi attualmente in un "campo di allenamento in Australia".

