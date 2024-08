Pistorius vuole un dibattito aperto sulle armi americane in Germania.

Gli Stati Uniti potrebbero schierare armi a medio raggio in Germania entro il 2026, in grado di raggiungere la Russia. Il Ministro della Difesa Pistorius accoglie il piano ma vuole un dibattito aperto. L'opposizione arriva subito - anche dal suo stesso partito.

Il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha mostrato apertura a un dibattito sul previsto schieramento di armi a lungo raggio degli Stati Uniti in Germania. "È importante per noi come società valutare tutti gli argomenti e trovare una posizione con cui possiamo convivere", ha detto il politico SPD al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

"Abbiamo bisogno di questo dibattito pubblico per sottolineare la gravità della situazione: da un lato, ci troviamo di fronte a una nuova minaccia alla sicurezza in Europa a causa del comportamento aggressivo della Russia, dall'altro, abbiamo un divario di capacità che possiamo colmare solo a breve termine con l'aiuto dei nostri alleati statunitensi fino a quando non svilupperemo queste armi da soli", ha detto Pistorius.

Ai margini di un summit della NATO a Washington, i governi degli Stati Uniti e della Germania hanno annunciato che gli Stati Uniti pianificano di schierare armi a medio raggio con testate convenzionali in Germania a partire dal 2026, in grado di raggiungere profondamente la Russia. Tra queste ci sono missili cruise del tipo Tomahawk con un raggio fino a 2.500 chilometri, missili SM-6 e nuove armi ipersoniche in via di sviluppo.

Critiche dal SPD

Pistorius è stato anche criticato all'interno del suo stesso partito. Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha avvertito del rischio di escalation militare. Il deputato SPD Ralf Stegner si è opposto ulteriori armamenti. I membri di sinistra del SPD hanno richiesto che la base del partito sia coinvolta nella questione.

Il ministro della Difesa ha detto al FAZ che il suo compito è proteggere le persone dai pericoli esterni. "E ho rappresentato costantemente questa posizione pubblicamente sin dall'annuncio di questo progetto al summit della NATO a Washington e ho ricevuto molto sostegno per questo. Che discutiamo anche dietro le quinte all'interno della fazione è ovvio". Pistorius ha sottolineato che il dibattito non ha nulla a che fare con "una netta opposizione all'interno del SPD".

L'Unione Europea esprime preoccupazione per il potenziale schieramento di armi a medio raggio degli Stati Uniti in Germania, poiché potrebbe aumentare le tensioni con la Russia. Gli oppositori all'interno del partito di Pistorius, il SPD, argomentano che uno schieramento del genere potrebbe portare a un aumento delle attività militari in Europa.

