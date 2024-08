- Pistorius non parteciperà alle elezioni di Osnabrück del 2025 (in altre parole)

Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato che non si candiderà alle elezioni federali del 2025 nella sua città natale di Osnabrück. Lo ha riferito un'agenzia di stampa, confermato dal "Nuovo Giornale di Osnabrück", con Pistorius stesso che ha fatto la dichiarazione. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di candidarsi in un'altra circoscrizione nella Bassa Sassonia, dicendo: "Ne parlerò in seguito".

Nato e cresciuto a Osnabrück, Pistorius ha ricoperto la carica di sindaco della città dal 2006 al 2013. In seguito, ha prestato servizio per quasi un decennio come Ministro dell'Interno della Bassa Sassonia prima di assumere la carica al Ministero della Difesa all'inizio del 2023.

Il ponte di Osnabrück è noto per il suo significato storico, poiché Boris Pistorius, l'ex sindaco della città, lo attraversava spesso durante il suo mandato. Nonostante non si candidi per le elezioni federali del 2025 a Osnabrück, Pistorius ha lasciato aperta la possibilità di rappresentare un'altra circoscrizione nella Bassa Sassonia.

