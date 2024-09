Pistorius ha espresso l'intenzione di aumentare significativamente gli investimenti in artiglieria.

Al Centro di Addestramento dell'Artiglieria di Idar-Oberstein, i soldati ucraini stanno ricevendo formazione. Questo è stato reso noto durante una visita del Ministro della Difesa, che ha annunciato piani di adeguamenti e aumenti di finanziamenti.

La modernizzazione dell'artiglieria dell'esercito tedesco inizierà a pieno regime l'anno prossimo, secondo il Ministro della Difesa federale Boris Pistorius. Durante la sua visita alla Scuola di Artiglieria, ha rivelato che i progetti per l'acquisizione del cannone semovente RCH 155 e del relativo munizionamento saranno presentati al Parlamento tedesco all'inizio del prossimo anno.

Pistorius ha confermato che il numero di battaglioni di artiglieria verrà aumentato dai cinque attuali. Non ha rivelato il numero esatto di battaglioni aggiuntivi che verranno formati. "Ne abbiamo bisogno a livello di divisione, ne abbiamo bisogno a livello di brigata. Pertanto, ne avremo bisogno di diversi nei prossimi anni", ha detto. Il Ministero della Difesa sta inoltre lavorando sui progetti di acquisizione per il sistema Puls, successore del lanciarazzi Mars II.

Maggiore investimento necessario

L'era dell'investimento insufficiente è finita, ha dichiarato Pistorius. Entro la fine del 2026, saranno consegnati 22 cannoni semoventi del tipo 2000. Di questi, 18 saranno assegnati alla brigata lituana, mentre i rimanenti quattro saranno utilizzati per il rimpiazzo. Nel corso dell'estate sono state stabilite due linee di produzione nazionali per l'artiglieria per ridurre la dipendenza dalle consegne estere di proiettili ad alto esplosivo, ha aggiunto il ministro.

Pistorius ha recentemente annunciato la consegna di altri 12 Panzerhaubitzen 2000 all'Ucraina. "Ne verranno consegnati sei nelle prossime otto settimane, credo", ha detto. L'attacco russo all'Ucraina evidenzia il ruolo cruciale dell'artiglieria sul campo di battaglia moderno, poiché una forza terrestre "è a malapena in grado di agire senza artiglieria efficace e dispiegabile".

La Scuola di Artiglieria di Idar-Oberstein è la principale struttura di addestramento delle forze armate tedesche per le truppe di artiglieria. Fondata nel 1956, fornisce formazione per ufficiali, cadetti e sottufficiali in vari corsi. L'artiglieria sostiene le truppe di combattimento dell'esercito, con i suoi sistemi d'arma principali che includono il Panzerhaubitze 2000 e il lanciarazzi Mars II.

Addestramento dei soldati ucraini

Dal maggio 2022, i soldati ucraini hanno ricevuto formazione alla Scuola di Artiglieria per utilizzare questi sistemi. Secondo Pistorius, oltre 500 soldati ucraini sono stati addestrati sui due sistemi. La Scuola di Artiglieria è anche prevista per addestrare i soldati ucraini sul cannone semovente nel 2025.

La Scuola di Artiglieria sta attraversando una significativa modernizzazione e ristrutturazione, con piani di investimento di circa 150 milioni di euro nei prossimi anni. "L'infrastruttura è stata trascurata dalla Bundeswehr per gli ultimi 30-40 anni", ha detto Pistorius. I lavori di ristrutturazione stanno procedendo a un ritmo rapido, con il ministro che ha trascorso la sua visita a conversare con i soldati e i dipendenti sul posto. La scuola ospita tipicamente circa 500 partecipanti ai corsi ogni anno.

Il primo addestramento con i soldati ucraini è stato "un'avventura emozionante", ha detto il comandante della caserma Andreas Orth. Gli ucraini erano molto motivati, rendendo "un grande piacere" lavorare con loro. La separazione iniziale dopo sette settimane di addestramento è stata difficile, con preoccupazioni sul fatto che fossero stati adeguatamente preparati. "Sapevamo che se non ce l'avessero fatta, sarebbero morti. Siamo stati felici di ricevere feedback positivi dall'Ucraina che ha funzionato", ha detto Orth.

