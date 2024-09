Pistorius accoglie il ministro della Difesa ucraino Umerow per una visita inaugurale a Berlino

A causa della difficile situazione finanziaria a Berlino, sono rimasti solo circa 4 miliardi di euro di aiuti militari per Kyiv nel bilancio federale per il 2025. Si tratta di meno della metà di quanto previsto per quest'anno. Questa decisione ha suscitato malcontento a Kyiv e all'interno dell'UE. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) menziona il prossimo pacchetto di aiuti del G7 per l'Ucraina, del valore di 50 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro), finanziato dalle entrate dei beni russi congelati in Europa, per placare queste preoccupazioni. Tuttavia, ci sono ancora alcuni dettagli da definire.

Non voglio addolcire la pillola; Kyiv e l'UE sono chiaramente delusi per la riduzione dell'allocazione degli aiuti militari per il 2025. Nonostante il prossimo pacchetto di aiuti del G7, non posso mentire, c'è incertezza e apprensione riguardo ai dettagli del finanziamento e la sua distribuzione.

