Pistorius accoglie il ministro della Difesa ucraino Umerow con cerimonie militari a Berlino

Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov arriva a Berlino di mercoledì, in vista del suo primo incontro con il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius del SPD. L'agenda prevede un importante incontro militare al Bendler Block, una cerimonia di deposizione di corone al Memoriale della Bundeswehr e un incontro uno-a-uno tra i due ministri per discutere della situazione in Ucraina, delle collaborazioni in sicurezza e difesa tra Germania e Ucraina e lo sviluppo dell'aeronautica ucraina. I ministri terranno una conferenza stampa congiunta alle 19.

Tuttavia, con la situazione finanziaria di Berlino in mente, è stato proposto solo un aiuto militare di 4 miliardi di euro per Kyiv nel bilancio del 2025 - una significativa riduzione rispetto all'allocazione dell'anno in corso. Questa decisione ha causato preoccupazione a Kyiv e nell'UE. In risposta, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz del SPD ha menzionato un potenziale pacchetto di aiuti del G7 da 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro) per l'Ucraina, provenienti dagli interessi sui fondi russi congelati in Europa. Tuttavia, i dettagli sono ancora in fase di definizione.

