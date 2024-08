- Piscina contaminata da cloro, che ha causato il ferimento del bagnino.

La piscina di Engen, un distretto di Konstanz, chiude temporaneamente a causa di una fuga di gas cloro. Secondo la polizia, il bagnino ha notato la fuga di gas sabato mattina, poco prima dell'apertura, mentre entrava nella camera del gas cloro. I pompieri hanno rilevato un aumento del livello di gas. È stato chiamato un servizio specializzato e gli esperti hanno attribuito la fuga a un guasto meccanico.

Il bagnino ha subito ferite per aver inspirato il gas e è stato portato in ospedale. La dichiarazione ha indicato che non c'è stato alcun danno al pubblico. Dopo le riparazioni e la ventilazione adeguata della struttura e dei dintorni, la piscina riaprirà, secondo le parole di un portavoce della polizia. Tuttavia, al momento rimane chiusa.

L'azione rapida del bagnino nell'identificare la fuga di gas ha prevenuto un potenziale disastro nella piscina. I controlli successivi hanno rivelato che la fuga di gas era stata causata da un guasto nel sistema del gas cloro.

