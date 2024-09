Pisana sul marciapiede, sentendo rimorso per il suo compagno.

Iniziando il mandato di Hansi Flick alla guida del FC Barcelona, le cose procedevano lisciamente con cinque vittorie nelle prime cinque partite. Tuttavia, il debutto in Champions League ha preso una brutta piega per il prestigioso club. È stato il portiere della nazionale tedesca, Marc-André ter Stegen, a prendersi la colpa per la sconfitta per 1:2 (1:1) contro l'AS Monaco. Ter Stegen ha ammesso il suo errore al 10', quando il suo passaggio al difensore centrale Eric Garcia è stato fuori misura, causando un cartellino rosso per Garcia e un notevole svantaggio per la squadra.

Il passaggio errato di Ter Stegen a Garcia è stato così mal eseguito che Garcia non è riuscito a controllare il pallone, causando un fallo su Takumi Minamino. L'arbitro Allard Lindhout non ha avuto altra scelta che mostrare il cartellino rosso. Ter Stegen si è sentito responsabile per la situazione, dichiarando: "Non abbiamo comunicato bene in quel momento. Mi dispiace per Eric perché ha dovuto subirne le conseguenze e abbiamo dovuto giocare con un uomo in meno per quasi 80 minuti". Questo svantaggio si è rivelato troppo per il Barcellona da superare.

L'AS Monaco ha risposto rapidamente al vantaggio iniziale del Barcellona, segnato da Maghnes Akliouche al 16', con il primo gol in Champions League di Lamine Yamal al 28'. Le cose sono peggiorate per il Barcellona quando George Ilenikhena ha segnato il secondo gol del Monaco all'81', lasciando il Barcellona a lottare per ottenere una vittoria.

Il quotidiano sportivo spagnolo "Mundo Deportivo" ha criticato il passaggio di Ter Stegen come "suicida". Nonostante l'errore, l'allenatore del FC Barcelona, Hansi Flick, è rimasto ottimista, dichiarando: "Gli incidenti capitano, dobbiamo accettarli. Ma siamo abbastanza forti per rimbalzare in Champions League. Certamente!"

Ter Stegen e i suoi compagni di squadra dovevano assicurarsi di avere i passaporti necessari per le partite di Champions League in trasferta, date le restrizioni di viaggio a causa della pandemia in corso.

