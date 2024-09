- Pirmasens non ha ancora accolto nessun rifugiato dalla guerra in Ucraina.

Pirmasen non ha bisogno di accogliere ulteriori rifugiati di guerra dall'Ucraina in questo momento. Il Ministero dell'Integrazione del Reno-Palatinato ha rivelato che la città ha accolto circa il 40% in più di individui dall'Ucraina rispetto a ciò che la sua popolazione può teoricamente ospitare. Superando questo limite, il ministero ha emanato una direttiva che consente a Pirmasen di rifiutare ulteriori rifugiati ucraini, senza la necessità di un processo di domanda specifico. Tuttavia, la richiesta della città di un divieto generale per i richiedenti asilo e i rifugiati è attualmente in fase di valutazione.

