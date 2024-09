Pirmasens chiede di sospendere temporaneamente l'accettazione di tutti i richiedenti asilo

La città di Pirmasens, nelle sue attuali condizioni, sta trovando difficile far fronte all'afflusso di rifugiati, come dichiarato dalle autorità locali. Da tempo, Pirmasens si è rifiutata di accogliere rifugiati dall'Ucraina. La città ha ora deciso di prendere ulteriori provvedimenti.

Secondo un comunicato stampa, il sindaco Markus Zwick del partito CDU ha scelto di proibire l'arrivo di nuovi rifugiati da qualsiasi paese. La decisione è stata presa a causa della continua pressione sull'infrastruttura della città a causa dell'afflusso di rifugiati. Come dichiarato, l'obiettivo di questo divieto di accoglienza di nuovi residenti è quello di evitare l'esclusione e di alleggerire il carico delle istituzioni e dei sistemi cittadini.

La pressione dell'eccessivo afflusso di rifugiati si sta facendo sentire in vari settori. A causa della capacità insufficiente, l'ufficio di assistenza sociale e il centro per l'impiego non sono più in grado di garantire misure adeguate per l'integrazione rapida. Inoltre, le scuole elementari e secondarie e i centri di cura per l'infanzia sono sovraccarichi. In questa situazione, il rischio di esclusione sociale e societaria per i rifugiati interessati è considerevole, come espresso dalle autorità cittadine.

Pirmasens aveva annunciato pubblicamente la sua decisione di interrompere l'accoglienza dei rifugiati ucraini ad agosto. La motivazione di questa decisione, secondo il Ministero dell'integrazione, si è rivelata inaccurata. Di conseguenza, la città ha richiesto una nuova statistica municipale, che dovrebbe essere disponibile entro la fine della settimana.

Il sindaco Markus Zwick ritiene che con i nuovi dati, le condizioni per interrompere l'accoglienza dei rifugiati saranno probabilmente soddisfatte. Per evitare che la popolazione della città di Pirmasens sia travolta, l'interruzione dell'accoglienza dei rifugiati dovrebbe essere implementata immediatamente. Gli ucraini interessati verrebbero quindi indirizzati alla struttura di accoglienza iniziale più vicina.

La commissione cittadina, nella sua valutazione, ha riconosciuto lo stress sulle istituzioni di Pirmasens a causa dell'afflusso di rifugiati. In risposta a questo, il sindaco Markus Zwick ha proposto un divieto temporaneo di accoglienza di nuovi rifugiati, come dichiarato durante una conferenza stampa.

