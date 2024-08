- Pioggia stellata: mappa che mostra quanto sia limpido il cielo notturno vicino a voi

Il culmine dell'estate è la stagione delle piogge di meteore: A metà agosto arriva la leggendaria pioggia di meteore delle Perseidi, che rende visibili a occhio nudo innumerevoli stelle cadenti. Quest'anno, la pioggia di meteore sarà osservabile al meglio nelle prime ore del mattino di lunedì e martedì della prossima settimana. Con il cielo sereno, gli osservatori possono aspettarsi di vedere una stella cadente ogni due minuti attraversare il cielo.

La pioggia di meteore per nottambuli e mattinieri

Le prime Perseidi compaiono nel cielo già alla fine di luglio. Il loro numero aumenta prima di raggiungere il culmine nel pomeriggio di lunedì successivo - proprio quando è giorno in Germania. Tuttavia, secondo la Società Astronomica Tedesca e la Casa dell'Astronomia di Heidelberg, saranno visibili da 20 a 30 meteore all'ora nelle notti intorno al culmine, dalla domenica al lunedì e dal lunedì al martedì.

Mappa: Quanto è limpido il cielo notturno dove ti trovi

La scia verso la costellazione di Perseo

Le meteore di agosto segnano una data fissa nel calendario astronomico per gli appassionati di meteore. Le Perseidi sono l'unica pioggia di meteore importante dell'estate e una delle più prolifiche. Sono chiamate così dalla costellazione di Perseo, da cui sembrano provenire - un punto che gli astronomi chiamano radiante.

In realtà, le meteore vengono dall'immediata vicinanza della Terra. Ogni anno, tra metà luglio e fine agosto, il nostro pianeta attraversa una nuvola di tiny particles left behind by the 1862-discovered comet 109P/Swift-Tuttle on its orbit around the sun.

When Earth encounters the cosmic dust trail of this comet, which returns every 133 years, the often pinhead-sized particles of comet dust enter Earth's atmosphere at 60 kilometers per second - that's 216,000 kilometers per hour. At an altitude of 80 to 100 kilometers, these small dust particles create the light phenomena we call meteors. It's not the particles themselves that glow, but the air around them, heated by friction.

Larger meteors shine as brightly as bright stars and planets. Even brighter, but also much rarer, are the so-called fireballs. These spectacular meteors often leave a colorful, glowing trail behind them.

Non serve attrezzatura speciale

Non serve attrezzatura speciale per osservare le Perseidi - una sdraio o un materassino e una buona visuale tutto intorno è sufficiente. I binocoli o i telescopi sono addirittura un ostacolo per avvistare le meteore che bruciano rapidamente, poiché il loro campo visivo è troppo piccolo per i rapidi attraversatori del cielo.

Le migliori opportunità di osservazione si trovano lontano dalle città inquinate dalla luce. Chi vuole fotografare la pioggia di meteore dovrebbe usare un obiettivo grandangolare, montare la fotocamera su un treppiede e scegliere un'esposizione lunga.

