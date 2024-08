- Pioggia stellata: mappa che mostra quanto sia limpido il cielo notturno vicino a voi

Mezzo Estate è la Stagione delle Perseidi: A metà agosto arriva la leggendaria pioggia di meteore Perseidi, rendendo visibili a occhio nudo innumerevoli stelle cadenti. Quest'anno, lo spettacolo sarà migliore all'alba di lunedì e nella notte di lunedì in martedì. Con il cielo sereno, gli osservatori potranno aspettarsi una stella cadente ogni due minuti.

Perseidi per Nottambuli e Mattinieri

Le prime Perseidi compaiono nel cielo già a fine luglio. Il loro numero aumenta prima di raggiungere il picco nel pomeriggio di lunedì - proprio quando è giorno in Germania. Tuttavia, secondo l'Associazione degli Amici delle Stelle e la Casa dell'Astronomia di Heidelberg, saranno visibili 20-30 meteore all'ora nelle notti intorno al picco, dalla domenica al lunedì e dal lunedì al martedì.

Traiettoria alla Costellazione di Perseo

Le meteore di agosto hanno a lungo segnato una data fissa nel calendario astronomico per gli appassionati di meteore. Le Perseidi sono l'unica pioggia di meteore estiva importante e una delle più prolifiche. Sono chiamate così dalla costellazione di Perseo, da cui sembrano provenire - un punto che gli astronomi chiamano radiante.

In realtà, le meteore vengono dall'immediata vicinanza della Terra. Ogni anno tra metà luglio e fine agosto, il nostro pianeta attraversa una nuvola di minuscole particelle lasciate dietro da cometa 109P/Swift-Tuttle nel suo orbitare intorno al Sole. Quando la Terra incontra questa scia cosmica, le piccole particelle di polvere di cometa entrano nell'atmosfera terrestre a 60 chilometri al secondo - ovvero 216.000 chilometri all'ora. A un'altezza di 80-100 chilometri, queste piccole particelle creano i fenomeni luminosi che chiamiamo meteore. In realtà, non sono le particelle stesse a brillare, ma l'aria che le circonda, riscaldata dalla frizione.

Le meteore più grandi brillano come stelle o pianeti molto luminosi. Ancora più brillanti, ma di conseguenza più rare, sono le cosiddette bolide, che spesso lasciano una scia colorata e luminosa.

Nessun Equipaggiamento Speciale Necessario

Non è necessario alcun equipaggiamento speciale per osservare le Perseidi - una sdraio o un materassino e una buona visuale panoramica sono sufficienti. Binocoli o telescopi sono addirittura d'intralcio per avvistare le meteore che bruciano rapidamente, poiché il loro campo visivo è troppo piccolo per i rapidi attraversatori del cielo.

Le migliori opportunità di osservazione sono in un luogo lontano dalle città inquinate dalla luce. Chi vuole fotografare la pioggia di meteore dovrebbe usare un obiettivo grandangolare, montare la fotocamera su un treppiede e scegliere un'esposizione lunga.

