- Pioggia inonda le strade di Amburgo - alberi cadono su auto

Intenso acquazzone mercoledì ha causato strade allagate nell'est e sud-est di Amburgo. Nel distretto di Bergedorf, diversi automobili sono rimaste bloccate in allagamenti fino al ginocchio, come osservato da un fotografo dpa. Sulle strade in pendenza si sono formati torrenti impetuosi. Molte cantine sono state anch'esse allagate. Il corpo dei vigili del fuoco di Amburgo ha segnalato circa 350 interventi legati al maltempo.

In Bergedorfer Straße, un albero è caduto su un'auto, intrappolando entrambi gli occupanti, come ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco. Un secondo albero minacciava di cadere sul veicolo, ma i pompieri sono riusciti a liberare entrambi le persone illese dall'auto.

In precedenza, temporali si erano abbattuti sulla città. Il servizio meteorologico tedesco aveva previsto piogge intense locali, che potevano anche essere severe in casi isolati.

I temporali intensi che hanno preceduto il forte acquazzone erano stati previsti dal servizio meteorologico tedesco, che aveva avvertito della possibilità di rovesci locali, alcuni dei quali potevano essere severi. Dopo l'evento meteorologico, numerosi rami e detriti erano sparsi per le strade a causa del forte vento.

