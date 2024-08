- Pioggia e temporali - Vigili del fuoco in servizio in Sassonia

Sassonia è stata colpita da forti piogge, allagando le strade. Sull'autostrada A4 a Nossen (distretto di Meißen), un'auto è finita contro il guardrail nel pomeriggio - probabilmente a causa delle condizioni stradali bagnate, come riferito dalla polizia di Chemnitz in serata. La portavoce non ha potuto confermare subito se ci fossero stati feriti.

A Rochlitz (distretto della Sassonia centrale), un fienile è andato a fuoco; i primi resoconti suggeriscono che sia stato causato da un fulmine. Inoltre, sono state segnalate diverse strade allagate nell'area urbana di Chemnitz, a cui i vigili del fuoco hanno risposto. Tuttavia, non ci sono state chiusure stradali importanti.

Secondo una portavoce del centro operativo della polizia della Sassonia, le risposte alle condizioni meteorologiche fino alla sera sono state principalmente concentrate sull'area di Chemnitz. Il servizio meteorologico tedesco prevede piogge e temporali in Sassonia fino alla notte.

