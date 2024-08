- Pioggia e temporale - I pompieri sono in movimento in Sassonia-Anhalt

Sassonia-Anhalt ha registrato numerosi interventi dei vigili del fuoco a causa della pioggia e dei temporali. Secondo la polizia, gli alberi sono caduti a Bitterfeld. Un albero è caduto su un'auto, ferendo una persona. A Radis (distretto di Wittenberg), la strada federale B100 è stata inondata. Nel distretto di Anhalt-Bitterfeld, la B246 è stata chiusa a causa degli alberi caduti.

I danni sono stati riparati in modo rapido, si è riferito. Il Servizio Meteorologico Tedesco aveva messo in guardia per alcune aree della Sassonia-Anhalt per i forti temporali.

Nonostante le riparazioni, diverse aree della Sassonia-Anhalt sono ancora vulnerabili a possibili danni. Altre parti dello stato, non coinvolte negli incidenti iniziali, potrebbero affrontare sfide simili a causa delle condizioni meteorologiche in corso.

