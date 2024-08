- Pioggia di meteore delle Perseidi prima del massimo

Per gli appassionati di astronomia, le prossime notti si preannunciano spettacolari, se il tempo lo permetterà. Le Perseidi, una delle meteore più note, raggiungeranno il picco nella serata di lunedì. Tuttavia, saranno visibili anche prima e dopo, sebbene non in numero così elevato, secondo Uwe Pilz, presidente dell'Associazione degli Astronomi con sede a Bensheim, in Germania.

Piccolo avvertimento

Nella serata di lunedì, le meteore avranno una forte concorrenza dalla luna. "Questo momento non è particolarmente favorevole per l'osservazione: la luna tramonterà solo intorno alle 11 di sera", ha detto Pilz. Il radiante, ovvero il punto da cui le Perseidi origini, sarà più alto alla fine della notte. "Consiglio quindi di osservare durante la seconda metà della notte." Da un luogo buio, si possono aspettare circa 20-30 meteore all'ora. Nella volta celeste mattutina, la costellazione di Perseo, da cui sembrano provenire le Perseidi, si trova a est. "Le Perseidi mettono in scena il loro spettacolo annuale. In condizioni ottimali, si può vedere una meteora ogni due o tre minuti", nota anche la Società Max Planck.

Da dove vengono le meteore?

La loro vera causa è che la Terra, nel suo orbita intorno al sole, attraversa l'orbita della cometa 109P/Swift-Tuttle e incontra le particelle che ha disperso. Queste particelle poi bruciano come meteore brillanti quando entrano nell'atmosfera terrestre. La Società Max Planck descrive questo processo come segue: "Le comete che orbitano intorno al sole su orbite periodiche perdono massa nel tempo. Secondo le leggi della meccanica celeste, le particelle dal nucleo rimangono quasi sulla stessa orbita. Quando la Terra attraversa l'orbita della cometa, è sottoposta a una pioggia di detriti".

Buone possibilità per il cielo sereno

Per l'inizio della settimana, con il picco previsto per lunedì, le possibilità di vedere le meteore sono abbastanza buone in molte parti della Germania, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco di Offenbach. Nelle notti tra sabato e domenica, le possibilità sono miste. Nella notte di sabato, ci saranno ancora nuvole più spesse a nord e a est, mentre le possibilità saranno migliori a sud. Nella notte di domenica, le nuvole potrebbero ostacolare la vista a nord di Münsterland e della Lusazia Superiore. Tuttavia, si schiarirà verso sud, e in Baviera e Baden-Württemberg ci sarà il sereno.

Nella notte di lunedì, prima del picco, ci sono buone possibilità, ad eccezione della costa del Mar Baltico e della Frisia Settentrionale, ha detto un portavoce. Le temperature saranno anche adatte per stare all'aperto. Nella serata di lunedì, sono previsti temporali e quindi anche nuvole in Renania-Palatinato, Baden-Württemberg e le Alpi. Tuttavia, questi potrebbero dissiparsi durante la notte. "Altrimenti, ci sarà

Leggi anche: