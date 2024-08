- Piogge senza precedenti, piogge intense e caldo torrente: estate in Baviera

Questo anno l'estate meteorologica nello Stato Libero è stata tanto umida quanto torrida. Secondo gli esperti del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), l'estate scorsa in Baviera è stata imprevedibile. Alla fine, l'estate ha registrato una temperatura media di 18,9 gradi, collocandola come "una delle più calde dal 1881". Questo valore era 3,1 gradi sopra la media a lungo termine usuale del periodo di riferimento internazionale 1961-1990, che i scientist utilizzano per valutare i cambiamenti climatici a lungo termine.

Nel complesso, lo Stato Libero ha registrato la maggiore quantità di precipitazioni tra tutti i Länder da giugno ad agosto. La quantità totale di precipitazioni accumulate in quel periodo è stata di 303 litri per metro quadrato, circa 11 litri sotto il valore di riferimento. Tuttavia, le precipitazioni sono state distribuite in modo irregolare. Secondo i meteorologi, "La maggior parte delle precipitazioni si è accumulata nelle Alpi, dove in alcune aree sono caduti più di 600 litri per metro quadrato". Le forti precipitazioni durante l'inizio dell'estate in Germania meridionale hanno anche portato a inondazioni devastanti in numerosi luoghi lungo i fiumi.

Agosto si è rivelato particolarmente caldo, secondo il DWD, con una media preliminare di 20,2 gradi, superiore al valore di confronto di oltre quattro gradi. Pertanto, il 2024 si candida a diventare uno degli agosto più caldi nello Stato Libero. "I primi posti continuano ad essere occupati dal 2003 con 21,2 gradi e dal 2015 con 20,2 gradi".

