- piogge piovose, piogge tontuose e clima estivo soffiante in Renania settentrionale-Vestfalia

Nei prossimi giorni, le persone in Renania Settentrionale-Vestfalia potrebbero voler portare un ombrello sempre con sé. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede che un forte sistema di bassa pressione e masse d'aria umide o afose renderanno il tempo imprevedibile.

Dopo una giornata caratterizzata dall'alternarsi di sole e nuvole, sono previste piogge nel tardo pomeriggio e nella sera, con possibilità di temporali isolati a causa di forti precipitazioni. Le temperature saliranno fino a piacevoli massimi di 26-29°C.

Il mercoledì sarà ancora più cupo e umido, con piogge e temporali e temperature che oscillano tra 22 e 25°C.

Il giovedì porterà piogge sparse per tutta la giornata, con possibilità di temporali isolati e forti piogge nella metà occidentale a partire dal pomeriggio. Tuttavia, le temperature rimarranno calde, raggiungendo i 24°C a ovest e fino a 27°C a est.

Il venerdì il cielo si schiarirà generalmente e il tempo sarà parzialmente nuvoloso, con piogge sparse e una maggioranza di condizioni asciutte. I massimi raggiungeranno i 24-27°C e scenderanno intorno ai 22°C in montagna.

Despite the warm temperatures forecasted, frequent showers and isolated thunderstorms are expected due to the intense rainfall, making it necessary to carry an umbrella continuously throughout these days in North Rhine-Westphalia. The heavy rain could potentially disrupt outdoor activities, making it advisable to plan indoor activities as a backup.

Leggi anche: