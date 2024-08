- Piogge e temporali in Renania-Palatinato e Sardegna

Condizioni miste in arrivo: Come spesso accade quest'anno, la Renania-Palatinato e la Saarland si aspettano giornate estive con poco sole, ma con abbondanti piogge. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), ci si aspetta piogge e, in alcuni casi, forti temporali in arrivo dall'ovest oggi. Alcune aree potrebbero anche sperimentare forti piogge e grandine. Tuttavia, sono previste temperature elevate di 24 a 27°C.

La notte rimarrà asciutta ma nuvolosa, con temperature che scenderanno notevolmente. Giovedì, molte regioni vedranno il sole, con le temperature che saliranno nuovamente a 23-27°C. Durante la notte, ci sarà una forte copertura nuvolosa con un massimo di 16°C. Venerdì, sono previste piogge in molte regioni, soprattutto a nord. Si prevedono venti con raffiche a 28°C.

Tuttavia, il weekend porta un cambiamento: il DWD prevede bel tempo. Molte regioni vedranno il sole, con condizioni asciutte e temperature fino a 30°C.

