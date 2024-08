- Pinola torna a Norimberga come seconda casa.

Javier Pinola (41), beniamino dei tifosi, ha mantenuto la promessa alla moglie con il suo ritorno al 1. FC Nürnberg. "Il club è il mio club, e per me è un onore essere tornato qui. Nove anni fa, promisi a mia moglie che sarei tornato qui. È fantastico che alla fine sia andato a buon fine," ha dichiarato Pinola, che è tornato dal River Plate per lavorare come assistente di allenatore di Miroslav Klose.

"Ho sempre detto che Nürnberg è la mia seconda casa, e sono felice di essere tornato," ha detto l'ex terzino sinistro ai giornalisti dopo la sua prima sessione di allenamento con la squadra di seconda divisione della Franconia il martedì.

Pinola "darà un'occhiata in giro" per prima cosa

Pinola ha già lavorato come co-allenatore del club argentino di prima divisione River Plate per gli ultimi uno e mezzo anni sotto l'ex difensore del Bayern Martin Demichelis. A Nürnberg, "Pino" è diventato un beniamino dei tifosi. Ha giocato per il club dal 2005 al 2015 e ha fatto parte della squadra vincitrice della coppa del 2007.

"Era un specialista della difesa e ha sempre allenato in quel modo alle sue precedenti stazioni. Completa molto bene il nostro gruppo, ora è una buona combinazione. Ora darà un'occhiata in giro, conoscerà tutti i processi e poi porterà la sua esperienza in difesa alla squadra," ha detto Klose.

