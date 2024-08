- Pink e Sage, con Willow come cognome, collaborano sul palco

Rosy (44) ha incantato il pubblico alla riunione del Partito Democratico di Chicago lo scorso giovedì: ha cantato insieme alla figlia, offrendo una versione commovente del suo brano "Chi ci sta considerando?", portando un messaggio politico.

Attacco a Trump

Il brano, uscito nel 2017, rappresenta una critica alle politiche dell'amministrazione Trump, che hanno limitato le libertà di vari gruppi, come gli immigrati e la comunità LGBTQ+ negli Stati Uniti. La canzone si domanda: "Chi ci sta considerando? Chi può dire di avere le soluzioni? Chi ci sta considerando? Chi può ricordare tutte le promesse non mantenute? Oh, chi ci sta considerando? Chi può spiegare i sogni bruciati? Chi ci sta considerando? Chi può rendere conto dei piani falliti?".

Rosy ha cantato il brano con la figlia Willow Sage (13) e il supporto delle voci di accompagnamento, con la sala immersa in tonalità rosate. Accompagnate solo da una chitarra, le loro voci forti hanno rubato la scena. In precedenza, artisti come Stevie Wonder (74) e John Legend (45) avevano già calcato il palcoscenico dei Democratici.

Rosy, la mamma orgogliosa

Oltre al messaggio politico, l'esibizione è sembrata un'occasione speciale per Rosy e sua figlia. L'affetto di Rosy per la talentuosa figlia era evidente, come si è visto in alcuni video condivisi su X.

L'affiliazione di Rosy con i Democratici non è nuova: lo scorso mese ha aiutato la Vicepresidente Kamala Harris (59) in un evento di raccolta fondi. Nel 2020 ha anche dimostrato il suo sostegno al Presidente Joe Biden (81) e al suo vice attraverso un'esibizione a un evento digitale.

Durante l'esibizione commovente, Rosy e Willow Sage hanno cantato di fronte a un pubblico immerso in tonalità rosate, creando un forte contrasto con i loro abiti rosa. Il pubblico è stato colpito dalla loro potente interpretazione di "Chi ci sta considerando?", con le sue critiche lyrics sulla amministrazione Trump e il suo impatto su vari gruppi negli Stati Uniti.

