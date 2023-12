Pikes Peak: Carlin Dunne rimane "umile" alla ricerca del quinto titolo

Probabilmente nessuno conosce le curve della Pikes Peak International Hill Climb come Carlin Dunne, che ha vinto la leggendaria gara - nota anche come "Race to the Clouds" - per quattro volte e sabato difenderà il suo titolo.

"Dopo la gara, ci possono volere settimane per riprendersi", ha dichiarato Dunne a Don Riddell di CNN Sport , parlando dell'emozione della vittoria. "L'esperienza non è seconda a nessuno".

Raggiungere l'apice

Il pilota della Ducati - che è stato anche stuntman - ha guidato le due ruote quasi da quando poteva camminare. Suo padre era un pilota professionista, mentre Dunne ha iniziato la sua carriera come venditore di biciclette.

Prima della gara di Pikes Peak di quest'anno, Dunne ha parlato con Don Riddell di CNN Sport della sua rigorosa preparazione all'evento, noto anche come "la corsa verso le nuvole".

"È davvero un'altra cosa lavorare così duramente tutto l'anno per arrivare a questo, perché non è come caricare il camion e venire qui.

"E arrivare al traguardo a 14.000 piedi, trovarsi in piedi su quella che sembra essere la cima del mondo, è molto difficile da spiegare, è difficile da esprimere a parole".

Ci vogliono poco meno di 10 minuti per completare la gara, ma la preparazione di Dunne è tanto psicologica quanto fisica.

Per quanto mi riguarda, medito, mi esercito, faccio scorrere il percorso nella mia testa e cerco di lasciare un po' di spazio per il fattore X quando si gira l'angolo e c'è una marmotta gigante o qualcosa del genere in mezzo alla pista".

"Un paio di volte mi sono fatto prendere alla sprovvista. Pensavo di sapere dove mi trovavo, sono arrivato dietro la curva ed era una curva completamente diversa.

"Qui non si può mai dare per scontato. Bisogna essere molto umili".

Da non prendere alla leggera

La Pikes Peak è la seconda gara automobilistica più antica degli Stati Uniti, risalente al 1916 - la più antica è la Indy 500, iniziata nel 1911. La gara, che si svolge in Colorado e dura poco meno di 10 minuti, è nota per la sua capacità di richiedere alti livelli di abilità se si vuole vincere.

La gara è sempre stata vinta da un americano, tranne nel 2016, quando il pilota francese Bruno Langlois si è aggiudicato la vittoria.

Per Dunne, che parteciperà per la quinta volta alla 97a edizione della corsa, è necessario prestare la massima attenzione se si vuole arrivare al traguardo, per non parlare della vittoria.

"Può essere pericoloso se non lo si prende sul serio", ha detto Dunne. "Ci sono così tante variabili in un ippodromo come questo, dagli animali alle condizioni atmosferiche.

È quasi come se fosse un organismo vivente, che respira, questa montagna, e bisogna prenderla sul serio".

"È molto umiliante quando si arriva lassù e ci sono molti corridori da tutto il Paese, anzi da tutto il mondo, che pensano di aver sperimentato condizioni meteorologiche sfavorevoli e divertenti, ma non si può sapere com'è finché non si arriva lassù.

"Quando si è seduti sulla linea di partenza e si guarda in alto e potenzialmente ci sono fulmini e grandine sul traguardo, si gioca davvero con la mente dei corridori".

Secondo Dunne, sono le 156 curve ad essere particolarmente impegnative.

"Ogni curva è diversa dall'altra ed è facile perdersi. Bisogna davvero fare i compiti a casa. E non si può mai dare per scontata la cosa.

"Proprio quando pensi di sapere dove sei, non lo sai più e questo ha messo in difficoltà molte persone".

Un processo attento

Dopo essere stato incoronato vincitore in moto nel 2011, 2012, 2013 e 2018, Dunne si è guadagnato lo status di leggenda nella gara di Pikes Peak.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Nel 2012 ha stabilito il record del percorso, che però è stato battuto nel 2017 da Chris Fillmore.

In un'intervista a Cycle World, Dunne ha rivelato di essersi preso una pausa dalle gare professionistiche per concentrarsi sul suo amore per il cinema - dal 2014 al dicembre 2017 ha lavorato al film "Dust to Glory 2" - prima di essere invitato nuovamente a correre alla Pikes Peak dalla Ducati.

"Sappiamo tutti che le corse in moto possono essere pericolose, ma si prendono le precauzioni necessarie", ha sottolineato Dunne.

"Molte persone che non hanno familiarità con il motociclismo pensano che si tratti di un'attività sconsiderata, di un gruppo di ragazzi che girano la manopola dell'acceleratore e si lanciano nell'oblio.

"Ma noi la prendiamo molto, molto seriamente. Tutto va dal cablaggio di ogni singolo bullone della moto, ai tecnici dei pneumatici che si assicurano che i nostri pneumatici siano perfetti e che le temperature siano corrette ogni singola volta".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com