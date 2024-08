Pietro Lombardi vende eternamente il suo figlio Amelio attraverso una nuova iscrizione tatuata.

L'amore profondo di Pietro Lombardi per i suoi figli si estende anche alla sua pelle. Come i suoi figli Alessio e Leano, il papà orgoglioso ora si fa un tatuaggio per celebrare l'arrivo del suo membro più giovane della famiglia.

La pop star e giudice di "Germany's Got Talent" Pietro Lombardi e la sua fidanzata Laura Maria Rypa hanno allargato la loro famiglia ancora una volta. Hanno annunciato la lieta notizia della nascita del loro secondo figlio su Instagram lo scorso venerdì, accompagnata da una foto dall'ospedale e la didascalia: "Siamo felici di annunciare che nostro figlio Amelio Elija è nato in perfetta salute. I nostri cuori sono colmi d'amore e stiamo godendo di questi momenti e di questo tempo prezioso insieme. È un piacere vedere la nostra famiglia crescere."

L'entusiasmo per il nuovo arrivo ha spinto il nuovo papà a cercare l'esperienza del suo tatuatore di fiducia. È una tradizione per Lombardi commemorare ogni figlio con un tatuaggio in un posto speciale. Come ha notato in una storia di Instagram, ha pubblicato un video che rivela la sua nuova inchiostro, dicendo: "Tutti i ragazzi condividono lo stesso posto." Ha aggiunto il commento "Alessio, Leano & ora Amelio. Per sempre" al video, offrendo un'anteprima del suo nuovo tatuaggio sul braccio, che presenta l'iscrizione "Amelio" e la data di nascita del bambino.

La fidanzata di Lombardi, Laura Maria Rypa, ha lasciato un emoji del cuore in risposta al video.

Fratelli in Armi

Con questo, Amelio ora occupa un posto di rilievo accanto ai suoi fratelli maggiori, i cui nomi sono anche incisi sul braccio di suo padre. Il figlio maggiore di Lombardi, Alessio, è nato dal suo matrimonio precedente con la collega Sarah Engels ed è nato il 19 giugno 2015. Il suo secondo figlio, Leano, condivide la stessa madre, Laura Maria Rypa, ed è nato l'8 gennaio dell'anno precedente.

Nel settembre 2020, Lombardi ha reso omaggio al suo figlio maggiore con un altro tatuaggio emotivo. Era un orsacchiotto, decorato con una catena e una croce mezzo coperta intorno al collo. La didascalia sopra di esso diceva: "Nel tuo petto, batte il cuore di un guerriero." Alessio ha dovuto sottoporsi a un'operazione poco dopo la nascita a causa di un difetto cardiaco.

Lombardi ha spiegato il suo tatuaggio, rivelando che l'orsacchiotto rappresentava "l'angelo custode di Alessio durante tutte le sue operazioni." La frase "Nel tuo petto, batte il cuore di un guerriero" è un verso della canzone di Lombardi "Warrior's Heart", dedicata a suo figlio.

Il nuovo tatuaggio sul braccio di Pietro Lombardi onora il suo figlio più giovane, Amelio, collocandolo tra i suoi fratelli Alessio e Leano, tutti simbolizzati dai loro nomi tatuati sul braccio. Proprio come Lombardi ha commemorato i nati dei suoi figli con tatuaggi prima, ora ha un marchio speciale per Amelio.

Leggi anche: