Pietro Lombardi mostra espositivamente la sua massima soddisfazione o fiducia in se stesso.

"Tre è il numero perfetto: il cantante Pietro Lombardi diventa papà per la terza volta e condivide la sua gioia con i follower per l'arrivo del suo terzo figlio maschio. La prima foto del papà di tre figli che si coccola con la sua prole sul divano di casa porta felicità.

Il musicista e giudice di 'Germany's Got Talent', Pietro Lombardi, ha scritto su Instagram accanto a una foto di lui con le braccia piene dei suoi figli sul divano di casa. Sembra che l'unione recente del neonato Amelio, che ha solo pochi giorni, con i suoi fratelli maggiori Alessio e Leano sia andata alla grande.

Nella foto, Lombardi è visto stringere entrambi i suoi figli più piccoli mentre Alessio, figlio di Lombardi e della sua ex moglie Sarah Engels, appoggia la testa sulla testa del suo fratellino neonato. Leano, il cui mamma è Laura Maria Rypa, la futura moglie di Lombardi, riceve un bacio dal suo papà.

Il post di Instagram ha ricevuto oltre 118.000 like e numerosi commenti di ammirazione nelle prime dodici ore. 'Let's Dance' concorrente Massimo Sinató si fa vedere con tre cuori rossi. La conduttrice televisiva Jana Ina Zarrella contribuisce anche lei con cuori. 'Tutti e tre i bambini sono dei tesori! Bravo papà! Auguri più caldi dal cuore', 'Una foto vale più di mille parole' e 'È così bello vedere tutti i tuoi figli circondati dal tuo affetto e cura' sono solo tre dei molti commenti entusiasti alla foto del papà e dei suoi figli.

Un tatuaggio per ogni figlio

In passato, Lombardi ha mostrato un video con un nuovo tatuaggio dedicato ad Amelio. Il suo nome e la sua data di nascita sono ora tatuati sul braccio di Lombardi. Alessio e Leano sono stati immortalati lì.

Guardando il video, potresti pensare che Lombardi sia sommerso dai suoi tre figli, ma l'espansione della famiglia non si ferma esattamente con l'arrivo di Amelio. 'Avanti! Adorerò questi tre ragazzi per sempre. Ma non mi arrendo. Il prossimo sarà una femmina', ha scherzato Lombardi in un video di aprile in cui lui e Rypa hanno annunciato che il loro secondo figlio insieme è ancora un maschio.

