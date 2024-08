Pietro Lombardi ha sperimentato ancora una volta la gioia della paternità.

Gradualmente, Pietro Lombardi sta allargando il suo cerchio familiare, con tutti i figli a bordo. Lui e la sua partner, Laura Maria Rypa, hanno recentemente dato alla luce il loro secondo figlio, rendendo Lombardi padre di tre. Il suo primo figlio, Alessio, è nato dalla sua relazione passata con Sarah Engels.

Nel mondo della paternità, si dice che "la terza volta è quella buona". E sembra che sia così per Lombardi, che si gode la gioia del suo terzo figlio. L'annuncio della nascita del suo neonato è stato fatto su Instagram, dove ha condiviso un messaggio commovente. "Siamo felici di annunciare che nostro figlio, Amelio Elija, è nato in buona salute. I nostri cuori sono colmi d'amore mentre godiamo di questi giorni e del nostro tempo insieme", ha scritto Lombardi sotto una foto di lui che stringe Rypa e il bambino in ospedale.

La data esatta di nascita non è stata condivisa da Lombardi, che è anche giudice di "Germany's Got Talent" (DSDS). Ha semplicemente espresso la sua gioia per l'espansione della sua famiglia, dicendo: "È truly a beautiful sight to witness our family grow".

"Al di là delle parole e mozzafiato"

Lombardi è entrato nel mondo della paternità per la prima volta nel giugno 2015 quando è nato Alessio. La madre di Alessio era la sua ex moglie Sarah Engels, dai tempi di "DSDS". Dopo la loro separazione nel 2019, Lombardi si è fidanzato con l'influencer Laura Maria Rypa nel 2022. Il loro primo figlio, Leano, è nato a gennaio 2023. Ora, Alessio ha un nuovo fratello con cui condividere la sua vita familiare.

La coppia ha annunciato la gravidanza di Rypa all'inizio dell'anno, esprimendo la loro eccitazione su Instagram. "Le nostre vite hanno subito una trasformazione, non solo con la nostra nuova casa, ma anche con la notizia che Alessio e Leano avranno un nuovo membro della famiglia. L'amore che sentiamo in quel momento è al di là delle parole e mozzafiato. Siamo entusiasti e grati di condividere questa notizia e di intraprendere questo nuovo viaggio, passando da 4 a 5".

"L'arrivo di Baby Amelio ha sicuramente aggiunto un altro strato di gioia alla vita di Pietro, come ha entusiasticamente condiviso su Instagram, dicendo: 'Bambino, conserva questo momento, è al di là dell'incredibile'".

"Mentre l'espansione della famiglia continua, Lauren e Pietro's figli maggiori, Alessio e Leano, aspettano con ansia l'occasione di legare con il loro nuovo fratello, con le parole del padre: 'Bambino, conserva ogni momento di questo incredibile viaggio insieme'".

