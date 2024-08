- Pietro Lombardi e Laura Maria Rypa danno il benvenuto al loro nuovo fascio di gioia, chiamato Amelio.

È arrivato il piccolo: il cantante Pietro Lombardi e la star dei social Laura Maria Rypa hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio. La loro felicità era palpabile. "Siamo felici di condividere che nostro figlio Amelio Elija è entrato nel mondo in buona salute," hanno scritto su Instagram un venerdì. I loro cuori sono "pieni d'amore". "È fantastico vedere la nostra famiglia crescere."

Sono già genitori di un figlio di nome Leano. Lo scorso gennaio, Lombardi e Rypa hanno annunciato che aspettavano un altro bambino. In aprile, hanno dato ai loro fan un indizio sul genere del bebè. In un video del classico Disney "Il Re Leone" è stato mostrato il saggio scimpanzé Rafiki che presenta il piccolo Simba agli animali della savana. La didascalia diceva: "È un... maschio!" (Traduzione: "È un maschio!")

"Una femmina all'orizzonte"

Per Pietro Lombardi, Amelio Elija rappresenta il suo terzo figlio. Nel 2015, ha condiviso un figlio di nome Alessio con la sua ex moglie Sarah Engels. Lombardi ha espresso il suo amore per i suoi tre figli, ma ha anche menzionato che aspetta una femmina. "La prossima è una femmina."

Nato a Karlsruhe, Lombardi ha guadagnato popolarità nel 2011 come vincitore del concorso canoro di RTL "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Da allora, ha ottenuto successi come "Call My Name", "Señorita" e "Phenomenal".

