Pierre-Emerick Aubameyang torna all'Arsenal dopo l'AFCON per "esami approfonditi

L'attaccante Aubameyang e il compagno di squadra del Gabon Mario Lemina, che gioca per il club francese del Nizza, sono risultati positivi al Covid-19 il 6 gennaio al momento dell'arrivo in Camerun per il torneo AFCON in corso.

La notizia arriva dopo che entrambi i giocatori, insieme ad Axel Meyé, che gioca per il club marocchino Ittihad Tanger, sono stati esclusi dal pareggio per 1-1 del Gabon contro il Ghana con "lesioni cardiache" rilevate durante gli esami medici.

In un comunicato di giovedì, la federazione calcistica del Gabon ha dichiarato che i due giocatori sono stati messi a disposizione dei loro club "per effettuare esami approfonditi".

In precedenza l'allenatore del Gabon, Patrice Neveu, aveva dichiarato ai giornalisti che "il virus ha lasciato qualche residuo sugli esami di risonanza magnetica a cui sono stati sottoposti".

"Aubameyang e Lemina non hanno problemi cardiaci, ma Covid potrebbe aver lasciato dei residui, quindi è stato saggio non giocare e abbiamo seguito i protocolli".

Per tutta la durata dell'AFCON, la CAF, l'ente che governa il calcio in Africa, sta fornendo ai giocatori una valutazione medica dopo aver contratto il Covid-19, che include una valutazione cardiaca.

Aubameyang, Lemina e Meyé hanno ricevuto l'ordine di non giocare la partita della scorsa settimana perché la CAF "non voleva correre rischi", secondo la Federazione calcistica del Gabon.

Federazione calcistica del Gabon.

Martedì il Gabon affronta il Marocco nell'ultima partita della fase a gironi dell'AFCON, cercando di consolidare il proprio posto nelle fasi a eliminazione diretta.

In precedenza, Aubameyang aveva dichiarato di sentirsi fisicamente "bene" dopo aver contratto il Covid e di essere tornato ad allenarsi con il resto della squadra del Gabon.

A dicembre, l'Arsenal ha dichiarato che Aubameyang non sarebbe più stato il capitano del club a seguito di una "violazione disciplinare". Il 32enne ha giocato per l'ultima volta con l'Arsenal nella sconfitta per 2-1 contro l'Everton il 6 dicembre.

George Engels della CNN ha contribuito al servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com