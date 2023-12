Pierre Cardin: lo stilista 97enne con visioni per il 2069

"Il mio capo preferito è quello che invento per una vita che non esiste ancora", ha detto spesso, "il mondo di domani".

Cardin ha reinventato la minigonna con silhouette geometriche affilate come rasoi, ornamenti di gioielli, grandi cerniere e ritagli. Realizzò tute di maglieria, codini e tute per tutti i sessi. Materiali sintetici innovativi come l'acrilico, il vinile, le paillettes, il lurex e i metalli scintillanti sono spesso presenti nei suoi modelli. Ha lavorato con un materiale chiamato Dynel, un tessuto che poteva essere modellato a caldo in complesse pieghe, commercializzandone una versione con il nome di Cardine.

Progettista di ensemble, ha ideato caschi di vetro a cupola e cappelli architettonici a blocchi di colore. Ha prodotto abiti ultraterreni e ha catturato l'immaginazione pubblica per un giorno in cui i viaggi nello spazio sarebbero potuti diventare comuni.

Nato in Italia come il più giovane di 10 fratelli, Cardin si trasferì in Francia da bambino quando la sua famiglia si rifugiò a Saint-Étienne per sfuggire al fascismo. Da studente svolse diversi lavori part-time, tra cui quello di sarto, prima di partire per Parigi nel 1945 con il sogno di diventare un couturier.

Una volta lì, lavorò per la casa di Paquin e per Elsa Schiaparelli, e in seguito lavorò sotto Christian Dior durante l'era del "New Look", prima di fondare la propria casa di moda nel 1950. I suoi eleganti modelli trovarono mecenati tra i ricchi mondani e personaggi come la First Lady statunitense Jacqueline Kennedy. Sullo schermo e sulle riviste, nel frattempo, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot e Mia Farrow trasmettevano il suo talento a un pubblico pop mainstream.

È stata la precoce tutela di Cardin nella sartoria tradizionale che gli ha permesso di decostruire abilmente le convenzioni nei modelli futuristici che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Alla fine degli anni Cinquanta, Cardin creò la sua prima collezione di abbigliamento maschile, disegnando in seguito una collezione iconica di abiti senza colletto per i Beatles.

Il lancio nel 1964 della collezione Cosmocorps di Cardin, completa di tute e costumi dai colori vivaci, ha ispirato le uniformi unisex dell'equipaggio di "Star Trek". La sua estetica distintiva è stata persino imitata nella serie televisiva animata "The Jetsons", quando la matriarca della famiglia, Judy, sfoggia un favoloso "Pierre Martian original", completo di colletto svettante e corpetto illuminato - una caratteristica che sarebbe effettivamente entrata nelle creazioni di Cardin nel 1968, con la sua "robe electronique" alimentata a batteria.

"Pierre aveva iniziato a seguire l'intera corsa allo spazio dagli anni Cinquanta in poi, e questo coincideva davvero con lo sviluppo della sua carriera", ha dichiarato Matthew Yokobosky, curatore di "Future Fashion", una nuova retrospettiva incentrata sui capi di alta moda di Cardin. Ha lavorato su quelle silhouette, creando queste fantasie". Spesso si parla di Cardin alla stregua di André Courrèges, Emanuel Ungaro (e) Paco Rabanne, ma ha avuto questi grandi momenti di esplosione in cui il suo lavoro ha davvero definito un senso che si distingueva da tutto il resto".

Con oltre 170 opere, la mostra si apre questo fine settimana al Brooklyn Museum. È stata organizzata in concomitanza con il 50° anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11, un evento che ha influenzato direttamente il lavoro di Cardin.

"Andò alla sede della NASA a Houston nel 1969, subito dopo l'atterraggio e il ritorno dalla Luna, quindi non era più una fantasia", ha detto Yokobosky. "Ha provato la tuta spaziale di Neil Armstrong, (era) uno dei pochi civili a farlo".

Anche all'età di 97 anni, lo sguardo di Cardin rimane fisso sul futuro: "Nel 2069, cammineremo tutti sulla Luna o su Marte indossando tute 'Cosmocorps'", prevede. "Le donne indosseranno cappelli a cloche in plexiglas e abiti a tubo, gli uomini pantaloni ellittici e tuniche cinetiche".

All'epoca, le visioni di Cardin di metà secolo presentavano un futuro decisamente ottimista, definito dalla possibilità di progresso, sperimentazione ed esplorazione. Considerate oggi, le sue opere offrono un ritratto meravigliosamente peculiare dell'ignoto e un gradito analgesico all'attuale clima di paura.

"Quello che si pensava fosse il futuro negli anni '60 non è quello che pensiamo sarà il futuro oggi, perché è una società diversa, ma lui ha fatto un passo avanti", ha detto Yokobosky. "Forse oggi non indossiamo tutti (le sue visioni), ma Cardin è stato abbastanza radicale e audace da far correre dei rischi alle persone e da farle riflettere: Cos'altro potrebbe esserci nel futuro?".

"Pierre Cardin: Future Fashion" è in mostra al Brooklyn Museum fino al 5 gennaio 2020.

Fonte: edition.cnn.com