Pierce Brosnan è stato citato per aver camminato nelle aree termali del parco di Yellowstone, come risulta da un documento del tribunale

I capi d'accusa contro Brosnan sono: "Circolazione a piedi in tutte le aree termali e all'interno del Canyon di Yellowstone limitata ai sentieri ... e violazione delle chiusure e dei limiti d'uso" e sono elencati come reati minori, come risulta dal documento depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Wyoming.

Il sito web di Yellowstone offre suggerimenti per rimanere al sicuro all'interno del vasto parco nazionale noto per le sue sorgenti calde e i geyser, indicando che "le passerelle e i sentieri proteggono voi e le delicate formazioni termali".

"Camminate sempre sulle passerelle e sui sentieri designati. Tenete i bambini vicini e non fateli correre sulle passerelle", continuano i consigli di sicurezza.

L'attore 70enne, noto per il ruolo di James Bond in diversi film di "007", è stato citato martedì e gli è stato ordinato di presentarsi al Centro di Giustizia di Yellowstone il 23 gennaio.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Brosnan per un commento.

