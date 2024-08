- Piccolo parassita con un'appetito immenso: la mosca minore rappresenta una minaccia per le foreste di castagne

Sotto numerosi castagni, le prime foglie cadute sono visibili. Non è a causa di giorni assolati e soleggiati, ma piuttosto di un problema che affligge questi alberi da anni. Come spiega Olaf Zimmermann, entomologo del Centro Tecnologico Agricolo Augustenberg a Karlsruhe, quest'anno l'infestazione da falene minatrici è particolarmente evidente.

In tutta la Germania, i castagni a fiori bianchi che costeggiano le strade, i parchi e i giardini hanno già perso quasi tutte le foglie nell'estate, con quelle rimaste che diventano fragili e senza vita. Un segno tipico è la scolorimento e la caduta precoce delle foglie nella seconda metà di agosto, come spiega Roland Mühlethaler, della Unione per la Conservazione della Natura (Nabu). A causa del cambiamento climatico, i processi naturali ora avvengono prima nel calendario.

La siccità peggiora i problemi

Secondo Mühlethaler, la siccità, insieme al minatore del castagno, sta causando danni significativi al castagno. "Gli alberi che sono sotto stress a causa della siccità sono più vulnerabili ai parassiti", spiega l'esperto di Nabu. Nel nord-est della Germania, questo problema è particolarmente diffuso dopo diversi anni di grave siccità. "Gli alberi impiegano molto tempo a riprendersi da questo e molti sono anche morti".

although the horse chestnut is a Mediterranean tree, it requires adequate moisture to thrive. "Multiple dry years, combined with a strong pest infestation, can lead to long-term decline and death", says Mühlethaler.

Un ospite indesiderato

La scomparsa di questa specie introdotta non causa un significativo disturbo all'ecosistema natives. Gli alberi natives sono generalmente preferiti per il rimboschimento.

Le falene minatrici del castagno (Cameraria ohridella) sono piccole falene con striature arancioni che depongono le uova sui lati superiori delle foglie del castagno. Dopo circa tre settimane, le larve si schiudono e procedono a consumare l'interno delle foglie nelle settimane successive, secondo Nabu. Questo rapido appassimento delle foglie indebolisce l'albero, rendendolo più suscettibile ad altre pressioni. Ingli inverni miti, un alto numero di larve della falena sopravvive.

L'appassimento delle foglie ostacola la capacità dell'albero di produrre energia attraverso la fotosintesi. Con il tempo, questo indebolisce l'albero e lo rende più vulnerabile ad altre pressioni.

Soluzione semplice

Puoi aiutare il castagno del tuo giardino impiegando un metodo semplice: raccogliere e smaltire meticolosamente le foglie. Questo elimina le larve all'interno delle foglie, impedendo alle nuove falene di emergere.

Solo i castagni a fiori bianchi (Aesculus hippocastanum) sono interessati, mentre quelli a fiori rossi (Aesculus carnea) rimangono illesi.

Sin dal 17° secolo, i castagni sono stati coltivati in Europa per il loro fogliame e i loro fiori, come riferisce Nabu. Dal 1989, il minatore delle foglie si è diffuso in quasi tutta l'Europa, probabilmente provenendo da gole inaccessibili dei Balcani.

