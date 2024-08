- Piccolo autobus autonomo nell'Alto Palatinato

Autonomo ed elettrico, un minibus presto attraverserà il nuovo sviluppo sul lago a Roding (distretto di Cham). Il progetto "AVL AutBus" sta entrando nella fase di test e verrà presentato il prossimo mercoledì (alle 11:00). L'operatore mira a presentare una moderna e sostenibile soluzione di mobilità per le regioni rurali. Il bus collegherà importanti snodi come il campeggio all'interno del paese e integrerà il trasporto pubblico.

A differenza di altre regioni, il veicolo a Roding, secondo un portavoce, non è un minibus appositamente sviluppato, ma un minibus standard equipaggiato con la tecnologia necessaria. L'operatore spera che ciò porti vantaggi in termini di robustezza. Inoltre, il bus può viaggiare fino a 80 km/h, mentre altri minibus sono significativamente più lenti. Tuttavia, il bus a Roding inizierà a guidare anche più lentamente.

Nella vita quotidiana della città termale della Bassa Baviera di Bad Birnbach (distretto di Rottal-Inn), i minibus elettrici e a guida autonoma sono stati istituiti dal 2017. Un progetto pilota è diventato da allora una presenza costante. I bus navetta corrono tra la spa termale, la stazione e la piazza del mercato. Dal 2022, due bus aggiuntivi su richiesta servono 20 fermate. L'offerta è molto apprezzata da turisti e locali, ha detto un portavoce.

Dal 2021, il progetto Shuttle Model Region Oberfranken (SMO) è in corso. I minibus a Hof, Kronach e Bad Steben trasportano i passeggeri gratuitamente da A a B. Il progetto è stato eseguito anche a Rehau in alcune occasioni. Dopo un funzionamento di 1000 giorni, gli operatori hanno fatto un bilancio positivo.

Il progetto "AVL AutBus" a Roding mira a migliorare la mobilità rurale attraverso l'utilizzo di tecnologie moderne e sostenibili nei tradizionali sistemi di trasporto, come i minibus. Il progetto Shuttle Model Region Oberfranken a Monaco e in altre aree dimostra anche l'efficacia delle soluzioni libere, autonome ed elettriche per il trasporto dei passeggeri.

