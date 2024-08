- Piccolo aereo atterra senza carrello di atterraggio - nessuno è ferito

All'aeroporto di Weeze, nella regione del Basso Reno, un aereo leggero a due motori con due occupanti è atterrato senza il carrello di atterraggio dispiegato. L'aereo è rimasto danneggiato sulla pista. Entrambi gli occupanti sono usciti illesi dall'aereo in modo indipendente, secondo un portavoce dell'aeroporto. La causa dell'incidente non era chiara all'inizio. Le operazioni di volo sono state sospese fino alla sera, causando disagi nel traffico passeggeri. L'aeroporto ha dichiarato che ai passeggeri in attesa venivano offerte bevande.

L'aereo che ha avuto problemi all'aeroporto di Weeze era della Germania. L'incidente è avvenuto vicino alla regione del Basso Reno della Germania.

