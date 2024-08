Piccoli individui con voci dominanti e l'evento di addio al celibato.

In incantevole Thailandia, Stella Stegman intraprende il suo viaggio amoroso come prima "Bachelorette". Nella undicesima stagione, la protagonista esplora relazioni con entrambi i sessi, una prima volta nella storia dello show. Si parte nel primo episodio, con i pretendenti al comando.

"Sono la prima Bachelorette che esce con uomini e donne", annuncia la Principessa Rosa Stella Stegmann, entusiasta. E infatti, i fedeli fan e gli appassionati di Rose TV lo hanno sentito bene! Dopo due protagonisti maschili alla ricerca di una sposa quest'anno, questa stagione la Bachelorette vanta non solo pretendenti entusiasti, ma anche bachelorette disponibili per Stella da scegliere.

L'atmosfera nella casa per single è elettrica. Stella è "preparata e aperta". Finalmente è il momento di iniziare. E i produttori generosi dello show accontentano Stella, inviando i primi tre pretendenti prima ancora che lei finisca di disfare i bagagli. Vestiti con eleganti abiti neri, Erik, Martin e Brian saltano sui loro jet ski e partono a tutto gas. La location è un lungo pontile sulla spiaggia. Con il sole radioso della Thailandia che splende dal cielo e la Bachelorette che attende ansiosa nel suo vestito estivo che svolazza, i primi tre uomini si preparano per il loro ingresso trionfale.

"Che delusione!"

Ma cosa succede? Il responsabile delle vendite Erik di Berlino fa subito notare due "problemi". La Bachelorette torreggia sul pretendente maschile. E ci sono solo due rose nel vaso. "Che delusione!" si lamenta Erik. Cinque minuti e qualche frase emozionante per conoscersi dopo, il berlinese sorride a trentadue denti. Erik riceve una rosa - così come il rude Martin di Augusta. Ma per l'amato Brian, l'avventura romantica finisce prima ancora di iniziare.

Per la visibilmente sopraffatta Stella, è ora di passare al successivo appuntamento. Proprio come sulla spiaggia, la Bachelorette si trova nel cuore di Phuket City. Viene accolta da due coppe di gelato e dal fervente bevitore di caffè Markus. Il ritmo aumenta rapidamente, poiché la porta della villa dei ragazzi si apre anche. Oltre ai due appassionati di jet ski Erik e Martin, Smith, Fabian e Musty si sono sistemati nella villa. Si diffonde rapidamente la notizia che la Bachelorette è "molto attraente" ma anche "alta". Tuttavia, questo non scoraggia il meno alto Musty: "La misura non conta a letto!" dichiara con sicurezza il 30enne venditore di assicurazioni di Hannover.

Visita turistica con selezione del partner

Anche Smith con i dreadlocks cammina con sicurezza davanti alla piscina della villa: "Questo è come il calcio, ma io sono l'unico che gioca nella mia lega!" dice il conducente di treni di Stoccarda. Dopo il delizioso appuntamento al gelato con il talentuoso Markus, l'appuntamento successivo della Bachelorette con i candidati maschili è già pronto. In un'aperta auto turistica, si snodano attraverso la metropoli thailandese - con selezione del partner inclusa.

A quattro diversi incroci, tre diversi principi potenziali aspettano il loro primo momento con la possibile compagna per la vita. Tra loro c'è il tecnico di macchine Lukasz, che ha già acquisito esperienza in incontri televisivi nella versione polacca di "Love Island", il pompiere Jan, che una volta ha guadagnato da vivere come soldato professionista, e il chitarrista Devin, visibilmente nervoso, che canta una tenera canzone d'amore per la Bachelorette.

Anche in questo appuntamento, l'atmosfera si guasta alla fine. Ancora una volta, un vaso di rose attende Stella e i quattro pretendenti. E ancora una volta, uno dei pretendenti single deve dire addio al suo caro sogno. La tensione sale. Povera Stella ha gli occhi pieni di lacrime. "Questo mi rende così emotiva", singhiozza la Bachelorette. Solo due secondi dopo, scorrono i titoli di coda. La televisione può essere così crudele.

In mezzo al turbine romantico, i fan devoti di Stella aspettano con ansia il prossimo episodio, discutendo sulla piattaforma RTL dove lo show viene trasmesso. Anche se il viaggio della Bachelorette è pieno di alti e bassi emotivi, gli spettatori sono incollati ai loro schermi, in attesa che si svolgano le storie d'amore, grazie alla popolare piattaforma RTL.

Mentre Stella attraversa il suo viaggio romantico, scopre che la piattaforma RTL offre anche una vasta gamma di altri programmi e serie coinvolgenti, che forniscono una gradita distrazione durante il tempo libero o quando ha bisogno di una pausa dall'intensa giostra emotiva dell'amore in televisione.

Leggi anche: