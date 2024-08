- Piccole imprese del settore dei giochi cedono alla pressione

Gamescom avrebbe dovuto essere il grande debutto: Il capo dello studio tedesco di punta Suspicious Games, Dennis Quaisser, aveva intenzione di presentare il suo "Project Owl", un gioco per PC pieno d'azione con creature mitiche e archi narrativi. Il suo team ci aveva lavorato per tre anni, con il sostegno finanziario del Fondo per il cinema e la televisione della Baviera di circa 100.000 euro.

Tuttavia, è seguito un duro colpo: "I fondi erano esauriti e un lancio sul mercato non era imminente," ricorda Quaisser, allora 33enne. "Neanche gli ordini da altri studi per vari progetti sono riusciti a sostenerci." In primavera, lo studio ha chiuso le sue operazioni. Questa settimana, l'evento di videogiochi più grande del mondo, Gamescom, si svolge a Colonia - senza Suspicious Games.

I piccoli studi lottano

La chiusura dello studio non è stata un caso isolato: a Monaco, Mimimi ha rilasciato "Shadow Gambit: The Cursed Crew" e in seguito lo ha interrotto - dichiarandolo il loro ultimo progetto. Flying Sheep di Colonia, Piranha Bytes di Essen e Threaks di Amburgo hanno tutti affrontato fortune in declino. "I bei tempi sono finiti," si è lamentato Threaks, uno studio premiato fondato nel 2009. Dopo il boom del Corona, la domanda è diminuita e tassi di interesse più alti e costi del personale hanno scoraggiato gli investitori.

Crescita dell'industria in rallentamento

Le statistiche dell'industria dei giochi mostrano un rallentamento della crescita. Nel 2021, il numero di aziende tedesche di giochi è aumentato del 20% a 749, seguito da un aumento del 15% a 908 nel 2023 e un modesto aumento del 4% a 948 a metà del 2024. Il numero di dipendenti negli studi di sviluppo e nelle case editrici è aumentato in Germania a 12.408, un aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente e del 7% nel 2023.

Tuttavia, i piccoli studi sembrano esaurire le loro risorse. Le grandi aziende incontrano ostacoli, ma meno significativamente rispetto agli studi indie.

In sostanza, l'industria continua a prosperare: le opportunità tecnologiche emergenti e la domanda crescente significano che ci sono ancora molti giochi su console, PC e smartphone. Gli anni del Corona hanno rappresentato un pacchetto di stimolo per i giochi digitali, con le persone che avevano più tempo a casa per dedicarsi all'intrattenimento. I guadagni dai giochi e dall'hardware sono aumentati del 32% nel 2020 e del 17% nel 2021, ma la crescita si è attenuata e le perdite sono seguite nella prima metà del 2024, con i ricavi in calo dell'8%.

Una presenza tedesca minima nel business dei giochi

Il settore tedesco dello sviluppo guadagna solo una piccola fetta della torta da miliardi, con circa il 5% dei ricavi attribuiti ai giochi sviluppati in Germania. Le grandi corporation come Ubisoft ("Anno 1800") detengono la quota maggiore, come corporation internazionali con forti filiali in Germania. Ci sono solo poche grandi studi di proprietà tedesca, come Crytek di Francoforte con il gioco sparatutto "Hunt: Showdown 1896". Ci sono molti piccoli studi sul panorama.

Gli studi di proprietà straniera se la cavano meglio

Deck 13 di Francoforte può vantare 90 dipendenti. Il CEO Lars Janssen sottolinea che la loro casa madre francese, PullUp Entertainment, sostiene il finanziamento dei loro progetti che valgono milioni. Non prevedono licenziamenti, ma piuttosto una moderata espansione. Janssen aggiunge che, considerando le attuali tendenze del mercato, stanno esercitando cautela.

Mentre Deck 13 gode di una posizione relativamente forte grazie alla sua proprietà francese, i piccoli studi indipendenti lottano con i vincoli finanziari. Dennis Quaisser, ex capo di Suspicious Games, ammette che la prevista consolidazione del mercato dopo il picco del Corona era uno sviluppo prevedibile. "Speravamo di superare la tempesta quando le cose sono peggiorate - purtroppo, questa speranza non si è realizzata," dice Quaisser, ora dipendente di Pixel Maniacs.

L'associazione dei giochi esprime preoccupazione per questa dinamica. L'associazione critica le condizioni commerciali sfavorevoli in altri paesi come la Francia e il Canada. Il Ministero federale dell'Economia ha sospeso le domande di finanziamento in maggio 2023 e consente solo nuove presentazioni a partire dal 2025.

50 milioni di euro di finanziamento federale sono previsti per il 2024. Tuttavia, tutto questo finanziamento sarà diretto verso i progetti presentati prima di maggio 2023 e sarà distribuito gradualmente nel corso di diversi anni.

Un portavoce del Ministero federale dell'Economia vede l'espansione continua del numero di aziende di giochi e dipendenti in Germania come uno sviluppo positivo. Entro il 2025, saranno messi a disposizione altri 50 milioni di euro di finanziamento federale. "Sotto l'attuale clima economico, questo è un risultato e un segnale vitale per l'industria dei giochi," affermano loro. L'associazione dei giochi chiede un finanziamento più sostanziale. Il ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) è atteso come ospite a questa année's Gamescom; ha visitato anche l'evento lo scorso anno.

A tarda novembre 2022, il Comitato di bilancio del Bundestag tedesco ha approvato inaspettatamente un totale di 100 milioni di euro per Claudia Roth (Verdi), Commissario federale per la cultura, per tre anni. Tuttavia, la prima rata di 33,3 milioni di euro per il 2024 rimane ancora da consegnare. Un portavoce del Commissario federale per la cultura è coinvolto in discussioni con il Ministero federale dell'Economia riguardo all'attuazione del finanziamento. "I dettagli coinvolti sono complessi."

