- Piccole e medie imprese (PMI) esprimono preoccupazioni per la stabilità in Sassonia e Turingia.

Dopo le recenti elezioni in Sassonia e Turingia, i leader imprenditoriali sono preoccupati per la stabilità politica e finanziaria di entrambi gli stati. I risultati delle elezioni dello scorso domenica - con l'AfD che emerge come forza dominante in Turingia e arriva seconda dietro la CDU in Sassonia - potrebbero potenzialmente danneggiare la reputazione della regione, sia a livello nazionale che internazionale, secondo il membro del consiglio dell'Associazione tedesca delle PMI (DMB), Marc Tenbieg. Ha anche espresso preoccupazioni riguardo al fatto che la manodopera qualificata potrebbe essere scoraggiata.

"Le Piccole e Medie Imprese (PMI)" hanno bisogno di un ambiente stabile e favorevole alle imprese - non di politiche obsolete di estremismo con programmi regressivi e antisociali", ha spiegato Tenbieg. La retorica a sostegno delle PMI dell'AfD e della BSW è solo "un trucco per nascondere la loro mancanza di sostanza in politica economica".

"Manifestazione di insoddisfazione con il governo di coalizione"

La DZ Bank ha etichettato la vittoria dell'AfD in Turingia come un segno devastante, soprattutto a livello internazionale. E un'alleanza potenziale tra CDU, Sinistra e BSW avrebbe meno punti in comune della coalizione a semaforo di Berlino. "Non sono probabili decisioni progressive."

L'Associazione delle Macchinari Meccanici Tedesche (VDMA) ha visto i risultati delle elezioni come "un chiaro segno di insoddisfazione con il governo di coalizione". L'associazione ha ribadito che le aziende del settore meccanico sono fortemente concentrate sulle esportazioni. "Per questo, abbiamo bisogno di una politica lungimirante e basata sui fatti che attrae investitori, imprenditori e lavoratori, non li scoraggia", ha detto il presidente dell'associazione regionale orientale, Alexander Jakschik.

Il consiglio della DMB ha invitato tutte le forze democratiche a collaborare. Tenbieg: "Le elezioni statali in due stati federali non dovrebbero servire come modello per l'intero paese". L'associazione rappresenta circa 27.000 piccole e medie imprese con oltre 650.000 dipendenti.

"I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia potrebbero avere un impatto negativo sull'attrattiva di questi stati per le Piccole e Medie Imprese (PMI), poiché potrebbero percepir

Leggi anche: