- Piante di marijuana confiscate durante un'irruzione in un negozio di fiori

In un'operazione all'interno del distretto di Schanzenviertel ad Amburgo, le autorità hanno sequestrato più di cento piante di cannabis in un negozio di fiori. Insieme alle piante, sono state trovate attrezzature e cannabis già pronto per la vendita, come hanno riferito le autorità.

"Non sapevamo che l'attività fosse ancora illecita", ha dichiarato un dipendente del negozio di fiori a Bild. Le autorità hanno dovuto illuminarli sulla questione. "Siamo stati male informati e colti di sorpresa. Non accadrà di nuovo."

Dopo la legalizzazione della cannabis, le organizzazioni note come associazioni di coltivazione sono autorizzate a distribuire la sostanza ai loro membri senza scopo di lucro. Tuttavia, il commercio nei negozi continua ad essere proibito.

