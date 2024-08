- Piano di ricerca per il settore dell'energia elettrica

La siccità e il caldo stanno aumentando il rischio di incendi boschivi nella Sassonia. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) e dell'Agenzia Forestale della Sassonia, il mercoledì verrà raggiunto il livello di allerta 5, il più alto, nelle regioni settentrionali dello stato.martedì, il livello 4 era già in vigore nelle parti settentrionali dello stato. A partire dalla notte di giovedì, il DWD prevede rovesci e temporali, che dovrebbero migliorare la situazione.

La Sassonia ha cinque livelli di pericolo per gli incendi boschivi. Il livello 1 indica un pericolo molto basso, mentre il livello 5 indica un pericolo molto alto. Durante i livelli 4 e 5, è consigliato evitare le aree boschive interessate. coloro che si trovano ancora nei boschi non devono lasciare i sentieri principali. I distretti possono imporre restrizioni aggiuntive.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) e l'Agenzia Forestale della Sassonia hanno emesso congiuntamente un bollettino meteorologico, prevedendo che il livello di allerta 5, che indica un pericolo molto alto per gli incendi boschivi, verrà raggiunto nelle regioni settentrionali della Sassonia il mercoledì. Nonostante i rovesci e i temporali previsti dal DWD a partire dalla notte di giovedì, si consiglia alle persone di evitare le aree boschive durante i livelli 4 e 5, e, se ancora presenti, di non lasciare i sentieri principali per minimizzare il rischio.

Leggi anche: