Piano di pagamento anticipato concordato con gli appaltatori per i progetti di costruzione di case

Durante la costruzione di una residenza privata, è fondamentale stabilire un accordo di pagamento specifico con l'impresa edile per proteggersi dai rischi finanziari. Secondo l'APC (Associazione dei Costruttori di Case Private), la base per i pagamenti progressivi dovrebbe essere l'effettivo avanzamento dei lavori.

Pagamenti anticipati o eccessivi potrebbero portare a una notevole parte dei fondi che viene spesa se il costruttore incontra problemi finanziari, lasciando la costruzione a metà e con fondi insufficienti per completarla con un altro contractor.

Offerte Suscettibili

Le offerte che richiedono un deposito consistente al momento della firma dell'accordo o quelle che richiedono il pagamento per servizi non ancora prestati sono viste con sospetto dall'APC.

Il consiglio degli esperti suggerisce: fare il pagamento progressivo concordato solo dopo che la fase di costruzione corrispondente è stata completata - ovvero trasferire i fondi solo dopo che la struttura, il tetto o l'installazione delle tubazioni è stato completato.

Contratto Edile per il Consumatore Migliora la Posizione dei Proprietari

In modo particolare, quando si assume un fornitore per una proprietà chiavi in mano, i proprietari di casa firmano un Contratto Edile per il Consumatore. Il piano di pagamenti dovrebbe essere incluso in questo contratto. Questa forma contrattuale, introdotta nel 2018, rafforza la posizione e i diritti dei proprietari di casa, secondo l'APC.

Con il primo pagamento progressivo, il contractor deve fornire una caparra pari al cinque percento dei costi di costruzione. Questo diritto deve essere menzionato nel modello di contratto; altrimenti, il piano di pagamenti potrebbe essere considerato non valido.

Il pagamento finale è dovuto al momento dell'accettazione della proprietà - per legge, è richiesto almeno il dieci percento dell'importo totale in un Contratto Edile per il Consumatore.

Se si è incerti sulle quantità di pagamento e le fasi di costruzione corrispondenti, è saggio cercare consiglio da avvocati esperti prima di firmare il contratto. Allo stesso modo, è vantaggioso cercare consigli professionali prima di approvare le singole fasi di costruzione - ad esempio, da esperti che possono verificare se il servizio fornito è privo di difetti.

Nel valutare le offerte di costruzione potenziali, l'APC consiglia di non concordare termini di pagamento sospetti, come grandi depositi alla firma o il pagamento per il lavoro non ancora completato. Seguendo i consigli degli esperti, i proprietari di casa dovrebbero fare i pagamenti progressivi solo dopo aver completato la fase di costruzione corrispondente.

